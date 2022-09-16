Си Цзиньпин проигнорировал ужин с Путиным и его союзниками на саммите ШОС, — СМИ

Официальной причиной, почему лидер Китая пропустил одну из встреч с президентом РФ, называют меры предосторожности, связанные с COVID-19.

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Лидер Китая Си Цзиньпин отказался от участия в ужине с участием 11 глав государств, среди которых был и президент РФ Владимир Путин, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Официальной причиной стали меры предосторожености делегации главы КНРв на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Узбекистана.

По данным журналистов, Си Цзиньпина не было видно на групповых фотографиях, опубликованных в четверг, на которых лидеры стран, включая Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запечатлены на ужине.

"Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19", — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что визит на саммит ШОС в Узбекистане стал первой зарубежной поездкой китайского лидера с начала пандемии коронавируса.

Ранее агентство сообщило, что в ходе саммита Путин заявил, что понимает, что у Си Цзиньпина есть вопросы и опасения по поводу полномасштабной войны в Украине.

Сегодня состоится последний день саммита ШОС. Постоянными членами организации являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Афганистан, Беларусь и Монголия, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка выступают в качестве стран-партнеров ШОС. Ранее мы писали, что Иран станет новым членом Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости провести прямые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином для окончания российского полномасштабного вторжения.