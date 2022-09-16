Сі Цзіньпін проігнорував вечерю з Путіним та його союзниками на саміті ШОС, — ЗМІ

Офіційною причиною, чому лідер Китаю пропустив одну із зустрічей із президентом РФ, називають запобіжні заходи, пов'язані з COVID-19.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився від участі у вечері за участю 11 глав держав, серед яких був і президент РФ Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді. Офіційною причиною стали запобіжні заходи делегації глави КНР на тлі пандемії коронавірусу. Про це у п'ятницю, 16 вересня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в уряді Узбекистану.

За даними журналістів, Сі Цзіньпіна не було видно на групових фотографіях, опублікованих у четвер, на яких лідери країн, включаючи Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, зображені на вечері.

"Джерело в узбецькому уряді підтвердило відсутність Сі Цзіньпіна і сказало, що китайська делегація послалася на свою політику щодо COVID-19", — йдеться у публікації.

Журналісти зазначили, що візит на саміт ШОС до Узбекистану став першою закордонною поїздкою китайського лідера з початку пандемії коронавірусу.

Раніше агентство повідомило, що під час саміту Путін заявив, що розуміє, що Сі Цзіньпін має питання і побоювання з приводу повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні відбудеться останній день саміту ШОС. Постійними членами організації є Індія, Казахстан, Китай, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Пакистан та Узбекистан. Афганістан, Білорусь і Монголія, а Азербайджан, Вірменія, Камбоджа, Непал, Туреччина та Шрі-Ланка виступають як країни-партнери ШОС. Раніше ми писали, що Іран стане новим членом Шанхайської організації співпраці.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність провести прямі переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном для закінчення російського повномасштабного вторгнення.