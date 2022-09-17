Поближе к Азии: Эрдоган заявил о стремлении Турции стать членом ШОС

Турецкому лидеру импонирует география стран Шанхайской организации сотрудничества, которые производят более 30% мирового ВВП. Участники саммита в Самарканде благодарили Реджепа Эрдогана за посредническую роль в российско-украинской войне.

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Турция поставила цель вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с журналистами после визита в Узбекистан на саммит ШОС, сообщила турецкая газета Haberturk.

"Благодаря такому шагу (вступлению Турции в ШОС, — ред.) наши отношения с этими странами перейдут в совершенно иную плоскость. Конечно, Турция поставила цель стать членом ШОС", — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер признал, что впервые посетил саммит ШОС в Самарканде в качестве специального гостя по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

[ + – ] Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным

Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита и надеется на хорошие результаты в будущем. Во время саммита ШОС они обсуждали поставки росийского газа в Турцию и его частичную оплату в рублях.

"Почти все лидеры, с которыми я встречался, благодарили за ту роль, которую Турция сыграла в снижении напряженности, особенно в российско-украинской войне. Они очень оценили это", — признал президент.

Турция стремится в Азию

В общении с журналистами Реджеп Эрдоган обратил внимание на географию ШОС, которая охватывает 60% территории Азии с населением около 3,2 миллиардов человек, пишет газета Hurriyet.

"Страны-члены ШОС производят более 30% мирового валового внутреннего продукта, а экономический потенциал достигает 20 триллионов долларов. Стремление Турции к сотрудничеству в рамках инициативы "Азия снова" имеет смысл", — констатировал он.

[ + – ] Турция — страна-партнер по диалогу ШОС с 2013 года

Азия находится в числе внешнеполитических приоритетов Турции, поскольку страну связывают с регионом исторические и культурные узы, заключил Эрдоган.

Стоит отметить, что Турция — страна-партнер по диалогу ШОС с 2013 года. 22-й саммит ШОС в Самарканде стал первым в истории организации, на котором Турцию представил президент, отметило агентство Anadolu.

Саммит ШОС проходил с 15 по 16 сентября, на него приехали 15 глав государств.

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин не стал участвовать в ужине с участием 11 президентов, среди которых был Путин. СМИ отмечали, что китайского лидера не было видно на групповых фотографиях.

Фокус также писал о желании Ирана стать новым членом Шанхайской организации сотрудничества. Полноправным членом организации страна станет не ранее апреля 2023 года.

В 2016 году Реджеп Эрдоган намекал, что Турции не стоит стремиться вступать в Европейский Союз, ведь страна может стать членом Шанхайской организации сотрудничества.