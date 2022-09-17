Ближче до Азії: Ердоган заявив про прагнення Туреччини стати членом ШОС

Турецькому лідеру імпонує географія країн Шанхайської організації співробітництва, які виробляють понад 30% світового ВВП. Учасники саміту в Самарканді дякували Реджепу Ердогану за посередницьку роль у російсько-українській війні.

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Туреччина поставила за мету вступити до Шанхайської організації співпраці (ШОС). Про це сказав президент країни Реджеп Тайїп Ердоган під час спілкування з журналістами після візиту до Узбекистану на саміт ШОС, повідомила турецька газета Haberturk.

"Завдяки такому кроку (вступу Туреччини до ШОС, — ред.) наші відносини з цими країнами перейдуть у зовсім іншу площину. Звичайно, Туреччина поставила за мету стати членом ШОС", — заявив Ердоган.

Турецький лідер визнав, що вперше відвідав саміт ШОС у Самарканді як спеціальний гість на запрошення президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва.

[ + – ] Ердоган назвав плідною зустріч із Путіним

Ердоган назвав плідною зустріч із російським президентом Володимиром Путіним на теренах саміту і сподівається на хороші результати у майбутньому. Під час саміту ШОС вони обговорювали постачання російського газу до Туреччини та його часткову оплату в рублях.

"Майже всі лідери, з якими я зустрічався, дякували за ту роль, яку Туреччина відіграла у зниженні напруженості, особливо у російсько-українській війні. Вони дуже оцінили це", — визнав президент.

Туреччина прагне Азії

У спілкуванні з журналістами Реджеп Ердоган звернув увагу на географію ШОС, яка охоплює 60% території Азії з населенням близько 3,2 мільярда людей, пише газета Hurriyet.

"Країни-члени ШОС виробляють понад 30% світового валового внутрішнього продукту, а економічний потенціал досягає 20 трильйонів доларів. Прагнення Туреччини до співпраці у межах ініціативи "Азія знову" має сенс", — констатував він.

[ + – ] Туреччина — країна-партнер з діалогу ШОС з 2013 року

Азія перебуває у числі зовнішньополітичних пріоритетів Туреччини, оскільки країну пов'язують із регіоном історичні та культурні узи, уклав Ердоган.

Варто зазначити, що Туреччина є країною-партнером з діалогу ШОС з 2013 року. 22-й саміт ШОС у Самарканді став першим в історії організації, на якому Туреччину представив президент, зазначило агентство Anadolu.

Саміт ШОС проходив із 15 по 16 вересня, на нього приїхали 15 глав держав.

Нагадаємо, що глава Китаю Сі Цзіньпін не брав участі у вечері за участю 11 президентів, серед яких був Путін. ЗМІ наголошували, що китайського лідера не було видно на групових фотографіях.

Фокус також писав про бажання Ірану стати новим членом Шанхайської організації співробітництва. Повноправним членом організації країна стане не раніше квітня 2023 року.

У 2016 році Реджеп Ердоган натякав, що Туреччині не варто прагнути вступати до Європейського Союзу, адже країна може стати членом Шанхайської організації співробітництва.