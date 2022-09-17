"Каннибализация" армии: в Германии нашли причину, чтобы не давать оружие для ВСУ

По мнению главы союза военных Бундесвера, передача оружия и боеприпасов Украине ослабляет немецкую армию. Бывший украинский посол Андрей Мельник призвал немцев "избавляться от бреда и приходить в себя".

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Бундесверу грозит каннибализация, если Германия продолжит поставки оружия Украине. Такое мнение озвучил в беседе с изданием RND глава союза вооруженных сил Германии Андре Вюстнер.

Заявление главы военного союза последовало на фоне споров о поставках Украине немецких боевых танков и БМП Marder.

"Мы прекрасно понимаем, что ВСУ стремятся получить тяжелое вооружение. Мы можем представить поставку бронетранспортеров из запасов. Но уже невозможно передавать оружие и боеприпасы. Каждая отдельная поставка ослабляет Бундесвер", — заявил Вюстнер.

Многие в Бундесвере опасаются, что Германия из-за этого не выполнет обязательства перед НАТО, например в помощи Силам быстрого реагирования Альянса или предоставление армейской дивизии к 2025 году.

"Политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия — не только для ненадежной оперативной готовности. Поэтому наше требование: никаких дальнейших сборов со складов Бундесвера", — заключил он.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал позицию Вюстнера.

"Бундесвер, вы считаете военную помощь Украине, на которую напали, "каннибализацией"? Что это за отвратительные определения? Вы дожны прийти в себя и избавиться от этого бреда, черт побери", — написал он в Twitter.

Напомним, что канцлер Олаф Шольц накануне заявил о необходимости превращения Бундесвера в самую оснащенную армию в Европе. Немецкие военніе, по его словам, должны взять ответственность за безопасность и свободу Евросоюза.

Немецкое правительство ранее разрешило продать Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155. Киев озвучивал эту просьбу еще в середине июля, военная техника стоит 216 млн евро.

По информаци СМИ, правительство Германии с июня не обращало внимание на просьбы Украины отправить тяжелое вооружение. Тогда речь шла о гаубицах Panzerhaubitze 2000 и системах залпового огня Mars I.