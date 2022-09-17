"Канібалізація" армії: у Німеччині знайшли причину, щоб не давати зброю для ЗСУ

На думку глави спілки військових Бундесверу, передача зброї та боєприпасів Україні послаблює німецьку армію. Колишній український посол Андрій Мельник закликав німців "позбавлятися марення і приходити до тями".

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Бундесверу загрожує канібалізація, якщо Німеччина продовжить постачання зброї Україні. Таку думку озвучив у бесіді із виданням RND глава союзу збройних сил Німеччини Андре Вюстнер.

Заява голови військового союзу відбулася на тлі суперечок про постачання Україні німецьких бойових танків та БМП Marder.

"Ми чудово розуміємо, що ЗСУ прагнуть отримати важке озброєння. Ми можемо уявити постачання бронетранспортерів із запасів. Але вже неможливо передавати зброю та боєприпаси. Кожне окреме постачання послаблює Бундесвер", — заявив Вюстнер.

Багато хто в Бундесвері побоюється, що Німеччина через це не виконає зобов'язання перед НАТО, наприклад, у допомозі Силам швидкого реагування Альянсу або надання армійської дивізії до 2025 року.

"Політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки — не лише для ненадійної оперативної готовності. Тому наша вимога: жодних подальших зборів зі складів Бундесверу", — сказав він.

Колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував позицію Вюстнера.

"Бундесвере, ви вважаєте військову допомогу Україні, на яку напали, "канібалізацією"? Що це за огидні визначення?

Нагадаємо, що канцлер Олаф Шольц напередодні заявив про необхідність перетворення Бундесверу на найобладнанішу армію в Європі. Німецькі військові, за його словами, мають взяти відповідальність за безпеку та свободу Євросоюзу.

Німецький уряд раніше дозволив продати Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Київ озвучував це прохання ще в середині липня, військова техніка коштує 216 млн. євро.

За інформацією ЗМІ, уряд Німеччини з червня не звертав увагу на прохання України відправити важке озброєння. Тоді йшлося про гаубиці Panzerhaubitze 2000 та системи залпового вогню Mars I.