Россия может запустить прямые авиарейсы в Северный Кипр, – CNN Turk

Первый рейс в Турецкую Республику Северного Кипра попытаются организовать к открытию нового аэропорта Эрджан. По сведениям журналистов, власти Турции воспринимают это событие как дипломатическую победу.

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Россия может открыть в ноябре прямые авиарейсы в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщил турецкий телеканал CNN Turk cо ссылкой на дипломатические источники.

Российские коммерческие рейсы, по словам собеседников, будут осуществляться напрямую и, возможно, через туроператора. Правительство России дало на это согласие.

Переговоры между Турцией и Россией по этому вопросу еще продолжаются. Согласно источникам, событие воспринимается как дипломатическая победа ТРСК и Турции, о ней объявят в ближайшие дни.

Первый рейс из России в ТРСК попытаются совершить к открытию нового аэропорта Эрджан 15 ноября, отметил телеканал.

[ + – ] Аэропорт Эрджан расположен между Никосией и Фамагустой

После начала полномасштабной войны РФ с Украиной российские туристы перебрались с Южного Кипра в ТРСК. В последние дни США отменили эмбарго на поставку оружия администрации киприотов-греков, на это решение последовала реакция Турции, говорят диломаты.

Прямые авиарейсы в аэропорт Эрджан (Ercan) выполняются только из турецких городов — Стамбула, Анкары, Анталии, Измира и Аданы местными компаниями Turkish Airlines, Atlas Jet, Pegasus и Anadolu Jet. До Эрджана можно долететь примерно за час.

Северный Кипр признала лишь Турция

Турецкая Республика Северного Кипра занимает северную треть острова Кипр и находится в границах Республики Кипр, которая де-факто разделена между греческой и турецкой общинами с 1974 года.

ТРСК признала лишь Турция, это образование сильно зависит от ее экономической, политической и военной поддержки. Турция разместила в Северном Кипре собственный военный контингент. Власти Республики Кипр и ООН считают ТРСК оккупированной территорией.

[ + – ] Между Никосией и Анкарой нет дипломатических отношений из-за раздела Кипра

Совет безопасности ООН в резолюции 541 от 1983 года призвал все страны ООН уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Кипра.

В октябре 2020 года президентом ТРСК стал бывшый премьер-министр Эрсин Татар.

Между Никосией и Анкарой нет дипломатических отношений, греческие и кипрские власти считают турецкое присутствие в ТРСК главной угрозой национальной безопасности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в июне этого года предостерегал Грецию от гонки вооружений и призывал демилитаризировать Кипр. Турция, по его убеждению, не откажется от своих прав в Эгейском море.

Фокус ранее писал о договоренности Кипра и Израиля по поводу закупок противоракетных систем "Железный купол". США могут давить на кипрское правительство, чтобы оно передало Украине ЗРК малой дальности "Тор", средней дальности "Бук-М1" и французские комплексы "Мистраль".