Росія може запустити прямі авіарейси до Північного Кіпру, – CNN Turk

Перший рейс до Турецької Республіки Північного Кіпру спробують організувати до відкриття нового аеропорту Ерджан. За даними журналістів, влада Туреччини сприймає цю подію як дипломатичну перемогу.

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Росія може відкрити у листопаді прямі авіарейси до Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК). Про це повідомив турецький телеканал CNN Turk із посиланням на дипломатичні джерела.

Російські комерційні рейси, за словами співрозмовників, здійснюватимуть безпосередньо і, можливо, через туроператора. Уряд Росії дав на це згоду.

Переговори між Туреччиною та Росією щодо цього питання ще тривають. Згідно з джерелами, подія сприймається як дипломатична перемога ТРПК та Туреччини, про неї оголосять найближчими днями.

Перший рейс із Росії до ТРПК спробують здійснити до відкриття нового аеропорту Ерджан 15 листопада, зазначив телеканал.

[ + – ] Аеропорт Ерджан розташований між Нікосією та Фамагустою

Після початку повномасштабної війни РФ з Україною російські туристи перебралися з Південного Кіпру до ТРПК. В останні дні США скасували ембарго на постачання зброї адміністрації кіпріотів-греків, на це рішення була реакція Туреччини, кажуть дипломати.

Прямі авіарейси в аеропорт Ерджан (Ercan) виконуються лише з турецьких міст — Стамбула, Анкари, Анталії, Ізміру та Адани місцевими компаніями Turkish Airlines, Atlas Jet, Pegasus та Anadolu Jet. До Ерджана можна долетіти приблизно за годину.

Північний Кіпр визнала лише Туреччина

Турецька Республіка Північного Кіпру займає північну третину острова Кіпр і знаходиться в межах Республіки Кіпр, де-факто розділена між грецькою та турецькою громадами з 1974 року.

ТРПК визнала лише Туреччина, ця освіта дуже залежить від її економічної, політичної та військової підтримки. Туреччина розмістила у Північному Кіпрі власний військовий контингент. Влада Республіки Кіпр та ООН вважає ТРПК окупованою територією.

[ + – ] Між Нікосією та Анкарою немає дипломатичних відносин через поділ Кіпру

Рада Безпеки ООН у резолюції 541 від 1983 року закликала всі країни ООН поважати суверенітет, незалежність, територіальну цілісність Кіпру.

У жовтні 2020 року президентом ТРПК став колишній прем'єр-міністр Ерсін Татар.

Між Нікосією та Анкарою немає дипломатичних відносин, грецька та кіпрська влада вважає турецьку присутність у ТРПК головною загрозою національній безпеці.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у червні цього року застерігав Грецію від перегонів озброєнь та закликав демілітаризувати Кіпр. Туреччина, на його переконання, не відмовиться від своїх прав у Егейському морі.

Фокус раніше писав про домовленість Кіпру та Ізраїлю щодо закупівель протиракетних систем "Залізний купол". США можуть тиснути на кіпрський уряд, щоб він передав Україні ЗРК малої дальності "Тор", середньої дальності "Бук-М1" та французькі комплекси "Містраль".