"Не очерняйте имидж": в Северной Корее рассказали о поставках боеприпасов и оружия в Россию

США ранее заявляли, что Россия собирается купить у КНДР ракеты и миллионы снарядов для артиллерийских систем.

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Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию и не планирует этого делать. Там также предупредили США, чтобы те прекратили распространять слухи о КНДР и "очернять ее имидж" на международной арене. Об этом пишет Reuters.

"Недавно США и другие враждебные силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распуская "слух об оружейных сделках" между КНДР и Россией… Мы никогда не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не будет планировать их экспорт", — заявило центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на чиновника Минобороны КДНР.

Сообщается, что ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель говорил, что РФ закупает миллионы ракет и артиллерийских снарядов у КНДР для войны в Украине.

Кроме того, о покупках также говорил представитель Белого дома Джон Кирби. Однако он заявил, что сделка так и не была завершена.

Также в материале сказано, что Россия также отвергла обвинения и потребовала от США предоставить доказательства. Однако совсем недавно Россия и Северная Корея заговорили о своих связях.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце заявил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что две страны будут "расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения совместными усилиями", в письме.

Ким также направил письмо Путину, в котором говорится, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между двумя странами вышли на новый уровень на фоне их общих усилий по предотвращению угроз и провокаций со стороны "враждебных вооруженных сил".

Ранее Фокус сообщал, что Северная Корея сближается с РФ из-за войны в Украине. Москва может помочь КНДР военными технологиями и обходом санкций, а северокорейские рабочие должны юудут восстановить оккупированные территории.

Еще напомним, что Северная Корея заявила о признании независимости "Л/ДНР". КНДР стала третьей страной, которая входит в ООН и признала "республики". Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин назвал эту новость "еще одной победой дипломатии".