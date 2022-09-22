"Не очорняйте імідж": у Північній Кореї розповіли про постачання боєприпасів та зброї до Росії

США раніше заявляли, що Росія збирається купити у КНДР ракети та мільйони снарядів для артилерійських систем.

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Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії і не планує цього робити. Там також попередили США, щоб ті припинили поширювати чутки про КНДР та "очорняти її імідж" на міжнародній арені. Про це пише Reuters.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про "порушення резолюції" РБ ООН, розпускаючи "слух про збройні угоди" між КНДР та Росією... Ми ніколи не експортували зброю або боєприпаси до Росії, і ми не плануватимемо їх експорту", — заявило центральне телеграфна агенція Кореї з посиланням на чиновника Міноборони КДНР.

Повідомляється, що раніше заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель говорив, що Росія закуповує мільйони ракет і артилерійських снарядів у КНДР для війни в Україні.

Крім того, про покупки також говорив представник Білого дому Джон Кірбі. Однак він заявив, що угоду так і не було завершено.

Також у матеріалі сказано, що Росія також відкинула звинувачення та зажадала від США надати докази. Проте зовсім недавно Росія та Північна Корея заговорили про свої зв'язки.

Президент Росії Володимир Путін минулого місяця заявив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни "розширюватимуть всебічні та конструктивні двосторонні відносини спільними зусиллями", у листі.

Кім також направив лист Путіну, в якому йдеться, що "стратегічна та тактична співпраця, підтримка та солідарність" між двома країнами вийшли на новий рівень на тлі їхніх спільних зусиль щодо запобігання загрозам і провокаціям з боку "ворожих збройних сил".

Раніше Фокус повідомляв, що Північна Корея зближується з РФ через війну в Україні. Москва може допомогти КНДР військовими технологіями та обходом санкцій, а північнокорейські робітники мають відновити окуповані території.

Ще нагадаємо, що Північна Корея заявила про визнання незалежності "Л/ДНР". КНДР стала третьою країною, яка входить до ООН та визнала "республіки". Глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін назвав цю новину "ще однією перемогою дипломатії".