За акции против войны: Алексей Навальный рискует получить новые обвинения

Российскому оппозиционеру может грозить дополнительный 15-летний срок. Правоохранители говорят, что он якобы призывал к свержению государственного строя и руководил "экстремистскими" действиями сторонников.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный рискует получить новые обвинения в экстремизме за призывы выходить на протесты против полномасштабной войны в Украине Об этом сообщил российский телеканат RT со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

Навальный, по сведениям пропагандистов, призывал активистов к свержению государственного строя и руководил действиями сторонников, которые следствие характеризует как экстремистские.

Оппозиционеру может грозить дополнительный 15-летний срок. К ответственности могут привлечь и его ближайших соратников — бывшего главу штабов Леонида Волкова, экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, главу отдела расследований фонда Марию Певчих и бывшего главу юротдела ФБК Вячеслава Гимади.

[ + – ] Навальному может грозить дополнительный 15-летний срок

Заместитель главы комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в общении с пропагандистами указал, что Навальный "подставляет" своих сторонников призывами выходить на улицу под экстремистскими лозунгами.

"Навальный сам же фактически подставляет их, вовлекая в деятельность запрещенной структуры", — заметил чиновник.

Telegram-канал "Команда Навального" сообщил, что российские правоохранители могли сделать Алексея Навального подозреваемым по старому делу об экстремизме, по которому проходят сотрудники бывших штабов.

"У нас пока нет точной информации", — отметила оппозиционная команда.

Напомним, что в штабе Навального поддержали любую форму протеста против объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Соратники оппозиционера не исключили поджоги военкоматов.

Сам Навальный не понимал, зачем призывать россиян в армию, если в распоряжении Путина есть миллионы силовиков и военных. "По стране будут туда-сюда бегать 5 миллионов уклоняющихся. И за ними — миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать", — комментировал ситуацию политик.

В некоторіх российских городах 21 сентября прошли антимобилизационные протесты. Участников акций жестко задерживали, мужчинам вручали повестки в военкоматы.