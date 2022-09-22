За акції проти війни: Олексій Навальний ризикує отримати нові звинувачення

Російському опозиціонеру може загрожувати додатковий 15-річний термін. Правоохоронці кажуть, що він нібито закликав до повалення державного устрою та керував "екстремістськими" діями прихильників.

Related video

Російський опозиціонер Олексій Навальний ризикує отримати нові звинувачення в екстремізмі за заклики виходити на протести проти повномасштабної війни в Україні. Про це повідомив російський телеканат RT із посиланням на джерела в силових структурах РФ.

Навальний, за даними пропагандистів, закликав активістів до повалення державного устрою та керував діями прихильників, які слідство характеризує як екстремістські.

Опозиціонеру може загрожувати додатковий 15-річний термін. До відповідальності можуть притягнути його найближчих соратників — колишнього голову штабів Леоніда Волкова, ексдиректора Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Івана Жданова, голову відділу розслідувань фонду Марію Пєвчих і колишнього голову юрвідділу ФБК В'ячеслава Гімаді.

[ + – ] Навальному може загрожувати додатковий 15-річний термін

Заступник голови комітету Держдуми Росії з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Олег Матвейчев у спілкуванні з пропагандистами зазначив, що Навальний "підставляє" своїх прихильників закликами виходити на вулицю під екстремістськими гаслами.

"Навальний сам фактично фактично підставляє їх, залучаючи до діяльності забороненої структури", — зауважив чиновник.

Telegram-канал "Команда Навального" повідомив, що російські правоохоронці могли зробити Олексія Навального підозрюваним у старій справі про екстремізм, за якою проходять співробітники колишніх штабів.

"У нас поки що немає точної інформації", — зазначила опозиційна команда.

Нагадаємо, що в штабі Навального підтримали будь-яку форму протесту проти оголошеної президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації. Соратники опозиціонера не виключили підпали військкоматів.

Сам Навальний не розумів, навіщо призивати росіян в армію, якщо в розпорядженні Путіна є мільйони силовиків і військових. "По країні туди-сюди бігатимуть 5 мільйонів ухилянтів. І за ними — мільйон ментів, щоб кудись мобілізувати", — коментував ситуацію політик.

У деяких російських містах 21 вересня відбулися антимобілізаційні протести. Учасників акцій жорстко затримували, чоловікам вручали повістки у військкомати.