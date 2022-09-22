Не отдавайте протестующих, но не бейте полицейских: в РФ готовятся к новым акциям протеста

Организаторы антивоенных митингов призывают россиян прийти на них 24 сентября и держаться вместе, чтобы не допустить массовых задержаний.

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Российское оппозиционное движение "Весна", выступившее организатором антивоенных митингов, назначило новую дату акций протеста против мобилизации: они должны начаться в 17:00 24 сентября.

"Конечная цель акций — не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом", — сказано в заявлении движения.

Активисты призвали не бояться полицейских, так как протесты и в их интересах: мобилизация может коснуться всех. Они надеются, что на митинги выйдут и женщины, которые не хотят, чтобы их родных отправили на фронт в качестве пушечного мяса, и рассчитывают, что выступление станет массовым.

"Нужно понимать, что для того, чтобы протест завершился падением режима, количество митингующих должно расти, — отметили в "Весне". — Нам нужно выводить все больше и больше людей, и для этого понадобится ваша помощь. Иначе ничего не получится".

Протестующим предложили тактику сопротивления полиции

Для тех, кто решится поддержать акции, составили памятку, которая позволит с большими шансами избежать автозака:

на плакатах предлагают писать лозунги, "которые не запрещены";

участников акции просят не отдавать полиции, но при этом не бить полицейских. Лучшей тактикой считают использование "сцепок" и затягивание в толпу тех, кого пытаются задержать;

митингующих просят не разделяться, вливаться в толпу и не отставать от нее.

Напомним, первая массовая акция протеста против объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации прошла в тот же день, когда он подписал соответствующий указ. В большинстве городов они оказались немногочисленными, в результате численный перевес был у полиции.

По данным российских правозащитников, в 38 городах страны прошли задержания митингующих. Всего полицейские задержали около 1400 человек. В ФСБ предупредили, что всех, кто поддерживает протесты против мобилизации, будет больше шансов оказаться в армии: всех задержанных пообещали отправлять в военкоматы. При этом полицейские не церемонились с демонстрантами. По сети разошелся ролик, на котором видно, как они уносят женщину без сознания.

Протестные выступления продолжились и 22 сентября. В Дагестане — одном из лидеров среди российских регионов, жители которого получили больше всего похоронок — местные жители перекрыли федеральную трассу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что студентов мобилизовывать не будут, а всего намерены мобилизовать 300 тыс. человек. Однако быстро выяснилось, что министр наврал. 22 сентября Сегодня российские телеграм-каналы сообщили, что в Бурятии сотрудники Росгвардии и военной полиции забирают студентов вузов прямо с пар.