Не віддавайте протестувальників, але не бийте поліцейських: у РФ готуються до нових акцій протесту

Організатори антивоєнних мітингів закликають росіян прийти на них 24 вересня та триматися разом, щоб не допустити масових затримань.

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Російський опозиційний рух "Весна", який виступив організатором антивоєнних мітингів, призначив нову дату акцій протесту проти мобілізації: вони мають розпочатися о 17:00 24 вересня.

"Кінцевою метою акцій є не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом", — сказано в заяві руху.

Активісти закликали не боятися поліцейських, бо протести й у їхніх інтересах: мобілізація може торкнутися всіх. Вони сподіваються, що на мітинги вийдуть і жінки, які не хочуть, щоб їх рідних відправили на фронт як гарматне м'ясо, і розраховують, що виступ стане масовим.

"Потрібно розуміти, що для того, щоб протест завершився падінням режиму, кількість мітингувальників має зростати, — зазначили у "Весні". — Нам потрібно виводити все більше і більше людей, і для цього буде потрібна ваша допомога. Інакше нічого не вийде".

Протестувальникам запропонували тактику опору поліції

Для тих, хто наважиться підтримати акції, склали пам'ятку, яка дозволить з більшими шансами уникнути автозаку:

на плакатах пропонують писати гасла, "які не заборонені";

учасників акції просять не віддавати поліції, але разом з тим не бити поліцейських. Найкращою тактикою вважають використання "зчіпок" та затягування в натовп тих, кого намагаються затримати;

мітингувальників просять не розділятися, вливатись у натовп і не відставати від нього.

Нагадаємо, перша масова акція протесту проти оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації відбулася того ж дня, коли він підписав відповідний указ. У більшості міст вони виявилися нечисленними, в результаті чисельна перевага була у поліції.

За даними російських правозахисників, у 38 містах країни пройшли затримання мітингувальників. Загалом поліцейські затримали близько 1400 осіб. У ФСБ попередили, що всіх, хто підтримує протести проти мобілізації, буде більше шансів опинитися в армії: усіх затриманих пообіцяли відправляти до військкоматів. Водночас поліцейські не церемонилися з демонстрантами. У мережі розійшовся ролик, на якому видно, як вони забирають жінку непритомну.

Протестні виступи продовжились і 22 вересня. У Дагестані — одному з лідерів серед російських регіонів, жителі якого отримали найбільше похоронок — місцеві жителі перекрили федеральну трасу.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв, що студентів мобілізувати не будуть, а всього мають намір мобілізувати 300 тис. осіб. Проте швидко з'ясувалося, що міністр набрехав. 22 вересня Сьогодні російські телеграм-канали повідомили, що в Бурятії співробітники Росгвардії та військової поліції забирають студентів вузів прямо з пар.