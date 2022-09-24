Не попадал под санкции: в ЕС хотят отключить от SWIFT один из крупнейших банков РФ, — Bloomberg

Журналисты пишут, что многие европейские компании пользуются услугами Газпромбанка, именно поэтому его не отключили от международной системы платежей ранее.

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Несколько стран Европейского Союза настаивают на расширении санкций против Москвы из-за ее вторжения в Украину. Так, Польша, Ирландия и страны Балтии хотят, чтобы ЕС расширил свои санкции в отношении российской энергетики. Также они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, включая и Газпромбанк, который долгое время обходили санкции. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что российский кредитор используется европейскими фирмами для оплаты поставок газа. Кроме того, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша также хотят запретить страховые услуги и перевод банкнот долларов США в РФ. Также они настаивают на ужесточении ограничений на операции с активами в криптовалюте.

Также сообщается, что упомянутые страны хотят предложить запретить использование услуг и продукции российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" на территории Евросоюза. Ужесточить существующие ограничения на экспорт технологий и добавить больше товаров в список запрещенных технических продуктов, включая машины для обработки данных, устройства хранения и некоторые виды электроники.

Что такое Газпромбанк?

Газпромбанк – это один из крупнейших банков в РФ. Он занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. 25 февраля 2022 года в отношении его ввели санкции США.

Ранее Фокус сообщал, что Путин хочет увеличить расходы на оборону почти в два раза. Издание Bloomberg пишет, что Владимир Путин сильно усугубил ситуацию с производством и дефицитом бюджета в РФ. Так, объявленная мобилизация вызвала большую утечку кадров за границу.

Также напомним, что новые угрозы Путина подтолкнули ЕС к серьезному ужесточению санкций. Отмечается, что если решение будет принято, это должно сильно ударить по доходам Москвы.

Также сообщалось, что интерес россиян к низкоквалифицированной работе в Польше вырос на 600% за два дня. Западные санкции и начинающийся кризис в РФ вынудили граждан страны искать другие возможности для заработка.