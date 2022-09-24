Не потрапляв під санкції: у ЄС хочуть відключити від SWIFT один із найбільших банків РФ, — Bloomberg

Журналісти пишуть, що багато європейських компаній користуються послугами Газпромбанку, саме тому його не відключили від міжнародної системи платежів раніше.

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Декілька країн Європейського Союзу наполягають на розширенні санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну. Так, Польща, Ірландія та країни Балтії хочуть, щоб ЄС розширив свої санкції щодо російської енергетики. Також вони хочуть, щоб ще більше російських банків було відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT, включаючи і Газпромбанк, який тривалий час оминали санкції. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що російський кредитор використовується європейськими фірмами для оплати постачання газу. Крім того, Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща також хочуть заборонити страхові послуги та переказ банкнот доларів США до РФ. Також вони наполягають на посиленні обмежень на операції з активами у криптовалюті.

Також повідомляється, що згадані країни хочуть запропонувати заборонити використання послуг та продукції російської компанії з кібербезпеки "Лабораторія Касперського" на території Євросоюзу. Посилити обмеження, що вже існують, на експорт технологій і додати більше товарів до списку заборонених технічних продуктів, включаючи машини для обробки даних, пристрої зберігання та деякі види електроніки.

Що таке Газпромбанк?

Газпромбанк – це один із найбільших банків у РФ. Він посідає третє місце у списку банків Центральної та Східної Європи за розміром власного капіталу. 25 лютого 2022 року щодо нього запровадили санкції США.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін хоче збільшити витрати на оборону майже вдвічі. Видання Bloomberg пише, що Володимир Путін сильно посилив ситуацію із виробництвом та дефіцитом бюджету у РФ. Так, оголошена мобілізація викликала великий витік кадрів за кордон.

Також нагадаємо, що нові загрози Путіна підштовхнули ЄС до серйозного посилення санкцій. Зазначається, що якщо рішення буде ухвалено, це має сильно вдарити за доходами Москви.

Також повідомлялося, що інтерес росіян до низькокваліфікованої роботи в Польщі зріс на 600% за два дні. Західні санкції та криза, що починається у РФ, змусили громадян країни шукати інші можливості для заробітку.