"Пушечное мясо": экс-президент Монголии призвал россиян бежать от мобилизации (видео)

Цахиагийн Элбэгдорж поддержал украинцев и подчеркнул, что от войны сильнее всего страдают малые народности РФ.

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Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал тувинцев, бурятов и калмыков бежать из России, чтобы не участвовать в войне против Украины. Его видеообращение размещено на YouTube-канале Всемирной федерации монголов.

Цахиагийн Элбэгдорж обратился к жителям России на английском языке и сине-желтой ленточкой на груди в поддержку Украины. По его словам, другие страны мира должны с раскрытыми объятиями принять представителей малых народностей, которых российские власти отправляют на смерть. В частности, Монголия готова приютить беженцев.

"Я знаю, с начала этой кровавой войны этнические меньшинства, живущие в России, страдают сильнее всего. Бурятские монголы, тувинские монголы и калмыкские монголы уже значительно пострадали, их используют просто как пушечное мясо, сотни из них ранены, тысячи — убиты", — рассказал Цахиагийн Элбэгдорж.

Он также призвал уроженцев России, которые находятся на территории Украины, не стрелять в местных жителей и не отнимать у них свободу. Экс-президент подчеркнул, что Украина имеет полное право на существование, а также отдельно поблагодарил украинцев и главу государства Владимира Зеленского за храбрость.

"Лучшая часть мира на вашей стороне. Вы вдохновляете, если вы выиграете, то все люди выиграют. Ни одна диктатура не может длиться вечно, воля к человеческой свободе всегда все одолеет. Слава героям", — высказался представитель Монголии.

Цахиагийн Элбэгдорж также обратился к президенту России Владимиру Путину и потребовал, чтобы тот прекратил боевые действия на территории Украины:

"С тех пор, как вы начали войну, Россия поглощена ужасом и наполнена слезами. Ваша мобилизация принесла океаны страданий. Господин президент, остановите свои бессмысленные убийства и разрушения".

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его распоряжению в ряды российской армии начали призывать на военную службу резервистов, имеющих боевой опыт и военные специальности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Он утверждает, что солдат срочной службы отправлять в Украину не собираются.

Недавно стало известно, что в Бурятии решили мобилизовать многодетного отца без армейского опыта. По словам журналистки Янины Нимаевой, ее мужа призывают в армию, чтобы выполнить план по республике — 4 тысячи человек.