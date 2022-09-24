"Гарматне м'ясо": екс-президент Монголії закликав росіян тікати від мобілізації (відео)

Цахіагійн Елбегдорж підтримав українців і підкреслив, що від війни найсильніше страждають малі народності РФ.

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Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав тувинців, бурятів і калмиків тікати з Росії, щоб не брати участь у війні проти України. Його відеозвернення розміщено на YouTube-каналі Всесвітньої федерації монголів.

Цахіагійн Елбегдорж звернувся до жителів Росії англійською мовою та синьо-жовтою стрічкою на грудях на підтримку України. За його словами, інші країни світу мають з розкритими обіймами прийняти представників малих народностей, яких російська влада відправляє на смерть. Зокрема, Монголія готова дати притулок біженцям.

"Я знаю, з початку цієї кривавої війни етнічні меншини, які живуть у Росії, страждають найсильніше. Бурятські монголи, тувинські монголи та калмицькі монголи вже значно постраждали, їх використовують просто як гарматне м'ясо, сотні з них поранені, тисячі — вбиті", — розповів Цахіагійн Елбегдорж.

Він також закликав уродженців Росії, які перебувають на території України, не стріляти у місцевих жителів та не забирати у них свободу. Екс-президент наголосив, що Україна має повне право на існування, а також окремо подякував українцям та главі держави Володимиру Зеленському за хоробрість.

"Краща частина світу на вашому боці. Ви надихаєте, якщо ви виграєте, то всі люди виграють. Жодна диктатура не може тривати вічно, воля до людської свободи завжди все здолає. Слава героям", — висловився представник Монголії.

Цахіагійн Елбегдорж також звернувся до президента Росії Володимира Путіна і зажадав, щоб той припинив бойові дії на території України:

"З тих пір, як ви розпочали війну, Росія поглинута жахом і сповнена сльоз. Ваша мобілізація принесла океани страждань. Пане президент, зупиніть свої безглузді вбивства і руйнування".

21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. На його розпорядження до лав російської армії почали закликати на військову службу резервістів, які мають бойовий досвід і військові спеціальності.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани мобілізувати 300 тисяч чоловік. Він стверджує, що солдати термінової служби відправляти в Україну не збираються.

Нещодавно стало відомо, що в Бурятії вирішили мобілізувати багатодітного батька без армійського досвіду. За словами журналістки Яніни Німаєвої, її чоловіка закликають до армії, щоб виконати план щодо республіки — 4 тисячі осіб.