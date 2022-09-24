10 лет тюрьмы: Путин подписал указ об уголовном наказании для военнослужащих РФ

В категорию лиц, которым грозит тюремное заключение входят дезертиры, отказники, а также военнослужащие, которые не явились на службу или добровольно сдались в плен.

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вносящий поправки в ст. 63 УК РФ, который был на рассмотрении Государственной Думы с 20 сентября. Согласно опубликованному документу, граждане РФ, которые отказываются от мобилизации или добровольно сдаются в плен, будут подвержены уголовному преследованию — им грозит тюремное заключение до 10 лет.

Согласно новой редакции в статье 63 Уголовного кодекса слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменены словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Таким образом, новая редакция статьи подразумевает от 3 до 10 лет за отказ от мобилизации или отказ от воинской службы в условиях военного времени или военного положения.

Напомним, что 20 сентября депутаты Госдумы РФ сразу во втором и третьем чтениях одобрили поправки в законопроект о внесении изменений в УК РФ, в которых предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Чтобы внести изменения в уголовную статью в Госдуме ввели в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", которые раньше там отсутствовали.

Отметим, что изменения в Уголовный кодекс вносились как раз в то время, когда было объявлено о проведении псевдореферендумов на времменно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что указ президента Путина о частичной мобилизации в России вызвал в обществе волну протестов в российских городах. В течение суток 21 сентября силовики задержали не менее 1386 человек.

Сегодня, 24 сентября, протестные акции против мобилизации продолжились во многих городах Сибири. Люди в Новосибирске, Томске, Иркутске, Хабаровске и других открыто заявляют о своем нежелании воевать в Украине. Местные паблики пишут о массовых задержаниях протестующих в этих городах.