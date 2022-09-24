10 років в'язниці: Путін підписав указ про кримінальне покарання для військовослужбовців РФ

До категорії осіб, яким загрожує ув'язнення, входять дезертири, відмовники, а також військовослужбовці, які не з'явилися на службу або добровільно здалися в полон.

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Президент Росії Володимир Путін підписав законопроєкт, що вносить поправки до ст. 63 КК РФ, який був на розгляді Державної Думи з 20 вересня. Згідно з опублікованим документом, громадян РФ, які відмовляються від мобілізації або добровільно здаються в полон, піддадуть кримінальному переслідуванню — їм загрожує ув'язнення до 10 років.

Відповідно до нової редакції у статті 63 Кримінального кодексу слова "в умовах збройного конфлікту або воєнних дій" замінено словами "у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій".

Так, нова редакція статті передбачає від 3 до 10 років за відмову від мобілізації або відмову від військової служби в умовах воєнного часу або воєнного стану.

Нагадаємо, що 20 вересня депутати Держдуми РФ відразу в другому і третьому читаннях схвалили поправки до законопроєкту про внесення змін до КК РФ, в яких пропонується вважати періоди мобілізації, воєнного стану та воєнного часу обтяжливими обставинами під час скоєння злочину. Щоб внести зміни до кримінальної статті в Держдумі ввели до КК поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час", яких раніше там не було.

Зазначимо, що зміни до Кримінального кодексу вносилися якраз тоді, коли оголосили про проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що указ президента Путіна про часткову мобілізацію в Росії викликав у суспільстві хвилю протестів у російських містах. Протягом доби 21 вересня силовики затримали щонайменше 1 386 осіб.

Сьогодні, 24 вересня, протестні акції проти мобілізації продовжились у багатьох містах Сибіру. Люди у Новосибірську, Томську, Іркутську, Хабаровську та інших відкрито заявляють про своє небажання воювати в Україні. Місцеві пабліки пишуть про масові затримання протестувальників у цих містах.