Используют нелегалов: в Литве хотят разорвать двусторонние соглашения с Беларусью

Глава МВД Агне Билотайте заявила, что режим Лукашенко нарушает принципы международного права, поэтому соглашения с Минском теряют всякий смысл.

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 26 сентября на заседании Государственного Совета внесла предложение разорвать двусторонние международные договоры и межведомственные соглашения с Беларусью, что были заключены по линии МВД. Об этом сообщает интернет-издание Delfi.

Глава литовского ведомства заявила, что режим Лукашенко не перестает использовать мигрантов как инструмент политического давления, а сами белорусские чиновники самым активным образом способствуют кризису, вызванному нелегальной миграцией.

"Поскольку Беларусь нарушает принципы международного права и не соблюдает двусторонние соглашения, они теряют свое значение, и мы предлагаем их расторгнуть", — говорится в заявлении Билотайте.

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По ее словам, геополитические угрозы в регионе не уменьшаются и Беларусь, как союзник России, продолжает осуществлять организованную гибридную агрессию против Литвы на границе. В силу этого, считает Билотайте, двусторонние международные соглашения с Беларусью теряют всякий смысл.

Ранее сообщалось, что на литовско-белорусской границе завершилось строительство физического барьера, который представляет собой забор и колючую проволоку. Литовские власти решили построить ограждения после того, как в 2021 году из Беларуси нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 21 сентября сообщил, что войска страны приведены в режим повышенной боевой готовности в связи с объявленной частичной мобилизацией на территории РФ. По его словам, силы быстрого реагирования приведены в готовность для предотвращения любых провокаций со стороны России.