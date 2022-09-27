Використовують нелегалів: у Литві хочуть розірвати двосторонні угоди з Білоруссю

Глава МВС Агне Білотайте заявила, що режим Лукашенка порушує принципи міжнародного права, тому угоди з Мінськом втрачають будь-який сенс.

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Міністриня внутрішніх справ Литви Агне Білотайте 26 вересня на засіданні Державної Ради внесла пропозицію розірвати двосторонні міжнародні договори та міжвідомчі угоди з Білоруссю, укладені по лінії МВС. Про це повідомляє інтернет-видання Delfi.

Глава литовського відомства заявила, що режим Лукашенка не перестає використовувати мігрантів як інструмент політичного тиску, а самі білоруські чиновники найактивніше сприяють кризі, спричиненій нелегальною міграцією.

"Оскільки Білорусь порушує принципи міжнародного права і не дотримується двосторонніх угод, вони втрачають своє значення, і ми пропонуємо їх розірвати", — йдеться у заяві Білотайте.

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За її словами, геополітичні загрози в регіоні не зменшуються і Білорусь як союзник Росії продовжує здійснювати організовану гібридну агресію проти Литви на кордоні. Через це, вважає Білотайте, двосторонні міжнародні угоди з Білоруссю втрачають будь-який сенс.

Раніше повідомлялося, що на литовсько-білоруському кордоні завершилося будівництво фізичного бар'єру, який є парканом і колючим дротом. Литовська влада вирішила збудувати огорожі після того, як у 2021 році з Білорусі нелегально прибули майже 4,2 тис. мігрантів.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 21 вересня повідомив, що війська країни приведені в режим підвищеної бойової готовності через оголошену часткову мобілізацію на території РФ. За його словами, сили швидкого реагування приведені в готовність для запобігання будь-яким провокаціям із боку Росії.