Власти России составляют списки выезжающих из страны, – спикер Госдумы

Спикер парламента РФ Вячеслав Володин озаботился проблемой машин, которые бросили россияне на КПП, спасаясь от мобилизации. Разумным вариантом он счел раздать авто родственникам оккупантов, которые воюют в Украине.

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Российские власти составляют списки тех, кто выезжает за границу. Об этом на заседании сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет агентство "Интерфакс".

"У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?" — спросил чиновник.

Володин предложил подумать, что делать с брошенными машинами на российских пунктах пропуска. Спикер не уточнил, с какой целью составляются списки.

"Тоже надо подумать, кому отдать эти машины. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать. Так будет правильно", — заметил он.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов в Telegram отметил, что согласно российской конституции любой вправе свободно выехать из страны, если нет особых, конкретных и описанных законодательством обременений.

"Толку от сбежавших в боевой обстановке было бы немного, а вот бед натворить там они могли бы немалых. Кто из "отъехавших" закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент — Россия правовое государство. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших деру не избежать", — подчеркнул сенатор.

Спикер Госдумы сказал, что к частичной мобилизации в РФ нельзя относиться формально, так как от ее эффективности "зависит боеспособность оккупантов РФ". Он призвал столкнувшихся с нарушениями сообщать о них.

"На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать", — заверил спикер.

Россия засекретила списки подлежащих мобилизации

Власти РФ засекретили списки категорий граждан, подлежащих мобилизации, сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Потому что наименование воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий — это все может раскрыть замысел мобилизации, что является в общем-то государственной тайной", — подчеркнул депутат.

Картаполов отметил наличие специального правительственного ресурса, где Минобороны РФ публикует всю открытую информацию

"В правительстве находится группа офицеров главного мобилизационно-координационного управления, которые в режиме 24/7 отвечают на вопросы", — заключил глава комитета.

После объявления мобилизации жители России готовы платить до 25 тыс. фунтов стерлингов за место в частном самолете, чтобы покинуть страну.

Массовый отъезд россиян наблюдается через границу с Грузией — там уже действует опергруппа по призыву в армию и вручает военнообязанным мужчинам повестки.

Напомним, что агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле писало о возобновлении Россией попыток захвата других регионов Украины. В зоне риска — Харьков и Одесса.