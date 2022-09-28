Влада Росії складає списки тих, хто виїжджає з країни, – речник Держдуми

Речник парламенту РФ В'ячеслав Володін перейнявся проблемою машин, які кинули росіяни на КПП, рятуючись від мобілізації. Розумним варіантом він вирішив роздати авто родичам окупантів, які воюють в Україні.

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Російська влада складає списки тих, хто виїжджає за кордон. Про це на засіданні сказав речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, пише агентство "Интерфакс".

"У нас складають списки всіх тих, хто стоїть на виїзд зараз. Думаєте, вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав?" — запитав чиновник.

Володін запропонував подумати, що робити з покинутими машинами на російських пунктах пропуску. Речник не уточнив, з якою метою складаються списки.

"Тож треба подумати, кому віддати ці машини. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати. Так буде правильно", — зауважив він.

Голова комісії Радфеду із захисту держсуверенітету, сенатор Андрій Клімов у Telegram зазначив, що згідно з російською конституцією будь-який має право вільно виїхати з країни, якщо немає особливих, конкретних та описаних законодавством обтяжень.

"Толку від тих, хто втік у бойовій ситуації, було б небагато, а ось бід наробити там вони могли б чималих. Хто з тих, хто "від'їхав", закон не порушував, можуть повернутися без правових наслідків у будь-який момент — Росія правова держава. Але серйозної моральної відповідальності декому з тих, хто дав дьору, не уникнути", — наголосив сенатор.

Речник Держдуми сказав, що до часткової мобілізації у РФ не можна ставитися формально, оскільки від її ефективності "залежить боєздатність окупантів РФ". Він закликав тих, хто зіткнувся з порушеннями, повідомляти про них.

"На всіх рівнях влада має розуміти свою відповідальність. На звернення обов'язково реагуватимемо", — запевнив речник.

Росія засекретила списки тих, хто підлягає мобілізації

Влада РФ засекретила списки категорій громадян, які підлягають мобілізації, сказав голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов.

"Це взагалі-то абсолютно закрита інформація. Тому, що найменування військових спеціальностей, їх кількість, найменування вікових категорій — це все може розкрити задум мобілізації, що є державною таємницею", — підкреслив депутат.

Картаполов наголосив на наявності спеціального урядового ресурсу, де Міноборони РФ публікує всю відкриту інформацію.

"В уряді перебуває група офіцерів головного мобілізаційно-координаційного управління, які в режимі 24/7 відповідають на запитання", — сказав голова комітету.

Після оголошення мобілізації росіяни готові платити до 25 тис. фунтів стерлінгів за місце в приватному літаку, щоб залишити країну.

Масовий від'їзд росіян спостерігається через кордон із Грузією — там уже діє опергрупа на призов до армії та вручає військовозобов'язаним чоловікам повістки.

Нагадаємо, що агентство Bloomberg з посиланням на джерела в Кремлі писало про поновлення Росією спроб захоплення інших регіонів України. У зоні ризику – Харків та Одеса.