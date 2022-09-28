В Москве погиб глава PR-службы дочерней компании "РЖД" (фото)

Тело 52-летнего топ-менеджера ООО "Цифровая логистика" Павла Пчельникова нашли на балконе его квартиры. Месяц назад мужчина наслаждался отпуском, публикуя веселые фотографии.

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Руководитель PR-службы компании ООО "Цифровая логистика" Павел Пчельников покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".

"Цифровая логистика" — это дочерняя фирма госкомпании "Российские железные дороги". Тело 52-летнего Пчельникова обнаружили в 6.30 утра 28 сентября в его квартире на Коломенской набережной.

Пчельников лежал на балконе. По характеру травм собеседники предположили, что он покончил с собой. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Павел Пчельников покончил собой — что известно об умершем

Погибший окончил финансовый университет при правительстве России. Он занимал пост директора по коммуникациям ООО "Цифровая логистика".

Месяц назад Пчельников, по данным StarHit, наслаждался отпуском и публиковал фотографии. Что подтолкнуло мужчину на такой шаг — остается загадкой.

На сайте "Цифровой логистики" указано, что компания занимается цифровизацией процесса продаж грузовых железнодорожных перевозок. Фирма находится в собственности "РЖД" (51%) и ООО "ИНТЭЛЛЕКС" (49%).

Генеральный директор "Цифровой логистики" — Николай Резвов.

Напомним, что компания "РЖД" просила Евросоюз отменить санкции, поскольку они мешают работе. В апреле перевозчик допустил дефолт из-за невыплаты процентов по евробондам на 250 млн швейцарских франков.

В России погибают топ-менеджеры, связанные c "Газпромом". В начале июля тело Юрия Воронова нашли в бассейне его дома под Петербургом. Мужчине выстрелили в голову.