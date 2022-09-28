У Москві загинув голова PR-служби дочірньої компанії "РЗ" (фото)

Тіло 52-річного топменеджера ТОВ "Цифрова логістика" Павла Пчельникова знайшли на балконі його помешкання. Місяць тому чоловік насолоджувався відпусткою, публікуючи веселі світлини.

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Керівник PR-служби компанії ТОВ "Цифрова логістика" Павло Пчельников наклав на себе руки. Про це пише газета "Московский комсомолец".

"Цифрова логістика" — це дочірня фірма держкомпанії "Російські залізниці". Тіло 52-річного Пчельникова виявили о 6:30 ранку 28 вересня у його квартирі на Коломенській набережній.

Пчельников лежав на балконі. За характером травм співрозмовники припустили, що він наклав на себе руки. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Павло Пчельников наклав на себе руки — що відомо про померлого

Загиблий закінчив фінансовий університет за уряду Росії. Він обіймав посаду директора з комунікацій ТОВ "Цифрова логістика".

Місяць тому Пчельников, за даними StarHit, насолоджувався відпусткою та публікував фотографії. Що підштовхнуло чоловіка на такий крок, залишається загадкою.

На сайті "Цифрової логістики" зазначено, що компанія займається цифровізацією процесу продажу вантажних залізничних перевезень. Фірма знаходиться у власності "РЗ" (51%) та ТОВ "ІНТЕЛЕКС" (49%).

Генеральний директор "Цифрової логістики" — Микола Резвов.

Нагадаємо, що компанія "РЗ" просила Євросоюз скасувати санкції, оскільки вони заважають роботі. У квітні перевізник допустив дефолт через невиплату відсотків за євробондами на 250 млн швейцарських франків.

У Росії гинуть топменеджери, пов'язані з "Газпромом". На початку липня тіло Юрія Воронова знайшли у басейні його будинку під Петербургом. Чоловіку вистрілили у голову.