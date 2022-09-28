Турция закрыла Босфорский пролив: что произошло (фото)

Следующее в Россию судно под панамским флагом сообщило о неполадках с системой управления, к нему направились два турецких буксира.

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28 сентября турецкие власти закрыли судоходство в Босфорском проливе. Как сообщают местные СМИ, причиной стала поломка на судне под флагом Панамы VIVA ECLIPSE, которое держало курс на Россию. Капитан корабля сообщил о выходе из строя системы управления.

[ + – ] Сухогруз VIVA ECLIPSE сломался у берегов Стамбула

Главное управление береговой безопасности отмечает, что поломка 190-метрового судна произошла в районе Ускюдар, рядом с проливом. По данным ведомства, сухогруз следовал пустым, причиной неполадок стала неисправность руля. На помощь ему направили два буксира.

[ + – ] Сейчас в районе Босфорского пролива скопилось множество судов

Ранее сообщалось, что из-за истощения запасов военной техники и боеприпасов Россия стала использовать коммерческие суда для перевозки вооружения, в частности, через пролив Босфор. Украина потребовала от Турции, которая контролирует пролив, останавливать российские корабли с оружием, предназначенным для поддержки оккупационных войск на юге страны.

По данным МИД Украины, в августе через пролив прошло судно "Спарта II" с зенитно-ракетным комплексом С-300 на борту. 27 августа корабль прибыл в порт Новороссийска. При этом в компании "Оборонлогистика", которая управляет кораблем, заверили, что судно перевозило коммерческий груз весом 2 тыс. тонн, в том числе трубы, химикаты, топливо и оборудование в Сирию, а вернулось в РФ с оливковым маслом.

Турция ответила, что в соответствии с международным правом не имеет права мешать проходу коммерческих судов.

Напомним, 2 сентября Босфор пришлось перекрывать из-за аварии на судне Lady Zehma, которое перевозило из Украины в Италию около 3 тыс. тонн кукурузы.