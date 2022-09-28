Туреччина закрила протоку Босфор: що сталося (фото)

Наступне в Росію судно під панамським прапором повідомило про неполадки із системою управління, до нього попрямували два турецькі буксири.

Related video

28 вересня турецька влада закрила судноплавство в протоці Босфор. Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною стала поломка на судні під прапором Панами VIVA ECLIPSE, яке тримало курс на Росію. Капітан корабля повідомив про вихід із ладу системи управління.

[ + – ] Суховантаж VIVA ECLIPSE зламався біля берегів Стамбула

Головне управління берегової безпеки зазначає, що поломка 190-метрового судна сталася в районі Ускюдар, поряд із протокою. За даними відомства, суховантаж слідував порожнім, причиною неполадок стала несправність керма. На допомогу йому направили два буксири.

[ + – ] Зараз у районі протоки Босфор зібралося безліч суден

Раніше повідомлялося, що через виснаження запасів військової техніки та боєприпасів Росія стала використовувати комерційні судна для перевезення озброєння, зокрема через протоку Босфор. Україна вимагає від Туреччини, яка контролює протоку, зупиняти російські кораблі зі зброєю, призначеною для підтримки окупаційних військ на півдні країни.

За даними МЗС України, у серпні через протоку пройшло судно "Спарта II" із зенітно-ракетним комплексом С-300 на борту. 27 серпня корабель прибув до порту Новоросійська. Водночас у компанії "Оборонлогістика", яка керує кораблем, запевнили, що судно перевозило комерційний вантаж вагою 2 тис. тонн, зокрема труби, хімікати, паливо та обладнання до Сирії, а повернулося до РФ з оливковою олією.

Туреччина відповіла, що відповідно до міжнародного права не має права заважати проходу комерційних судів.

Нагадаємо, 2 вересня Босфор довелося перекривати через аварію на судні Lady Zehma, яке перевозило з України до Італії близько 3 тис. тонн кукурудзи.