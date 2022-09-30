"Очереди на пограничных переходах": все больше стран рекомендуют гражданам покинуть Россию

Посольства и правительства различных стран, ссылаясь на "сложную ситуацию", призывают своих граждан покинуть РФ, пока не стало слишком поздно.

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Посольство Италии в Москве призвало своих граждан покинуть территории Российской Федерации. Об этом пишет CNN.

"Воздушные перевозки из Российской Федерации в Италию и другие третьи страны становятся все более сложными", — заявили в посольстве.

Там отметили, что гражданам Италии стоит обдумать целесообразность поездок в РФ. Тем же, кто уже находится в России, стоит заблаговременно подумать о том, как покинуть ее, так как на пограничных пунктах уже большие очереди.

Также ранее посольство США в РФ также призвало американцев, находящихся в России, покинуть ее. Там сообщили, что это нужно сделать, пока сохраняется возможность коммерческих поездок. Также дипломаты заявили, что авиарейсы очень ограничены, страну можно покинуть по сухопутным маршрутам.

Также в Румынии и Латвии призвали граждан покинуть Россию. Так, соответствующее заявление появилось на сайте МИД Румынии, а к гражданам Латвии обратился министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду обострения международной обстановки неоднократный и настойчивый призыв", — написал политик.

Призвали граждан покинуть Россию и посольство Молдовы и МИД Болгарии. Так, посольство Молдовы написало, что страну следует покинуть в связи с проведением "частичной мобилизации". МИД Болгарии отметило, что в России сейчас "сложная ситуация".

Ранее Фокус сообщал, что из России после объявления мобилизации выехало более 200 тысяч человек. Количество россиян, которые уклоняются от призыва, превышает численность солдат, задействованных во время вторжения в Украину в феврале.

Еще напомним, что в России военкомы лезут в форточки, чтобы поймать призывников. Во Владивостоке сотрудники военкоматов изобретают разные варианты для ловли мужчин.

Также сообщалось, что блогеры-миллионики сбежали из России после объявления мобилизации. Максим Голополосов, известный как "Макс +100500", дважды пытался выехать в Казахстан, однако пограничники не выпустили его из России.