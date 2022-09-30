"Черги на прикордонних переходах": дедалі більше країн рекомендують громадянам залишити Росію

Посольства та уряди різних країн, посилаючись на "складну ситуацію", закликають своїх громадян залишити РФ, доки не стало надто пізно.

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Посольство Італії у Москві закликало своїх громадян залишити території Російської Федерації. Про це пише CNN.

"Повітряні перевезення з Російської Федерації до Італії та інших третіх країн стають все більш складними", — заявили в посольстві.

Там зазначили, що громадянам Італії варто обміркувати доцільність поїздок до РФ. Тим же, хто вже перебуває в Росії, варто заздалегідь подумати про те, як залишити її, бо на прикордонних пунктах вже є великі черги.

Також раніше посольство США в РФ також закликало американців, які перебувають у Росії, покинути її. Там повідомили, що це потрібно зробити, доки зберігається можливість комерційних поїздок. Також дипломати заявили, що авіарейси дуже обмежені, країну можна залишити сухопутними маршрутами.

Також у Румунії та Латвії закликали громадян залишити Росію. Так, відповідна заява з'явилася на сайті МЗС Румунії, а до громадян Латвії звернувся міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

"Зважаючи на загострення міжнародної обстановки неодноразовий і наполегливий заклик", — написав політик.

Закликали громадян залишити Росію та посольство Молдови та МЗС Болгарії. Так, посольство Молдови написало, що країну слід залишити у зв'язку із проведенням "часткової мобілізації". МЗС Болгарії зазначило, що в Росії зараз "складна ситуація".

Раніше Фокус повідомляв, що з Росії після оголошення мобілізації виїхало понад 200 тисяч людей. Кількість росіян, які ухиляються від призову, перевищує чисельність солдатів, які були задіяні під час вторгнення в Україну в лютому.

Ще нагадаємо, що в Росії військкоми лізуть у кватирки, щоб упіймати призовників. У Владивостоці співробітники військкоматів винаходять різні варіанти для лову чоловіків.

Також повідомлялося, що блогери-мільйонники втекли з Росії після оголошення мобілізації. Максим Голополосов, відомий як "Макс+100500", двічі намагався виїхати до Казахстану, проте прикордонники не випустили його із Росії.