"Настоящее проклятие": Навальный рассказал о России после проигрыша Путина в войне с Украиной

По словам российского оппозиционера, в России все время возрождается имперский авторитаризм. Поэтому ей нужна новая форма правления, которая изменит отношение элит к войне.

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, заявил, что российские власти в будущем не должны хотеть начинать войны. Война не должна восприниматься российским руководством как метод решения проблем. Статья Навального была опубликована в The Washington Post.

По словам политика, победа Украины в войне – тактика, поскольку теперешний президент РФ Владимир Путин сможет "продать" электорату мысль о том, что Россия проиграла НАТО и коллективному Западу, а не самой Украине.

Одержимость Украиной

По его словам, врожденной чертой постсоветской власти РФ является ревность к успехам Украины. Так, любое ее приобретения российская элита считает своей потерей. Особенно эта неприязнь укрепилась после 2004 года, когда произошла "Оранжевая революция".

"Контроль над Украиной — важнейший символ веры всех русских с имперскими взглядами, от чиновников до простых людей", — написал Навальний.

Отношение к войне

Что касается войн, то импульс агрессии, по мнению Навального, идет от меньшинства общества. В особенности это касается теперешних российских элит. Сейчас у них сформировано мнение о том, что война может решить внутриполитические проблемы. Политик пишет, что лидер РФ, пришедший к власти после Путина, может так же воспринимать войну.

"Война поднимает рейтинг Путина за счет сверхмобилизации имперски настроенной части общества", — написал Навальный.

Однако, как он считает, одержимостью Украиной страдают лишь немногие в РФ за пределами властных элит. Несмотря на работу пропаганды, страдания украинцев находят отклик "душах молодых избирателей" из Москвы и Санкт-Петербурга.

Политическое устройство "новой" России

В статье сказано, что имперский авторитаризм — настоящее проклятие России и причина всех ее бед. Избавиться у него у России не получается. Стратегическая цель, по мнению Навального, должна состоять в том, чтобы вернуть российскому народу возможность сделать правильный выбор.

"России нужна парламентская республика, и только она остановит бесконечный цикл самовозрождающегося имперского авторитаризма", — уверен Навальный.

Он пишет, что это поможет ограничить власть в руках одного человека, сформировать судебную систему, сформировать правительство парламентским большинством, чего в России не было никогда.

В противном случае, как считает Навальный, имперский авторитаризм снова возобладает и Россия снова начнет новую войну.

Ранее Фокус сообщал, что во время концерта в Москве Путин сказал, что Россия создала Украину. Обратившись по обычаю к урокам истории, президент РФ заявил, что во время распада СССР никто никого не спрашивал, в отличие от нынешней ситуации.

Еще напомним, что в РФ заговорили о прямом военном конфликте с НАТО. В Госдуме заявили о противостоянии Альянса "ведущей ядерной державе". Спикер МИД Мария Захарова использовала более образные формулировки — Россия идет вперед "во имя света и с Богом".

Также сообщалось, что Путин во время выступления процитировал идеолога фашизма. Жители оккупированных регионов Украины, по словам главы Кремля, добровольно изъявили желание жить в составе Российской Федерации.