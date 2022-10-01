"Справжнє прокляття": Навальний розповів про Росію після програшу Путіна у війні з Україною

За словами російського опозиціонера, у Росії постійно відроджується імперський авторитаризм. Тому їй потрібна нова форма правління, яка змінить ставлення еліт до війни.

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Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який зараз перебуває у в'язниці, заявив, що російська влада в майбутньому не повинна хотіти розпочинати війни. Війна має сприйматися російським керівництвом як метод розв'язання проблем. Статтю Навального було опубліковано у The Washington Post.

За словами політика, перемога України у війні – тактика, оскільки нинішній президент РФ Володимир Путін зможе "продати" електорату думку, що Росія програла НАТО і колективному Заходу, а не самій Україні.

Одержимість Україною

За його словами, вродженою рисою пострадянської влади РФ є ревнощі до успіхів України. Так, будь-яке її придбання російська еліта вважає своєю втратою. Особливо ця ворожість зміцнилася після 2004 року, коли відбулася Помаранчева революція.

"Контроль над Україною є найважливішим символом віри всіх росіян з імперськими поглядами, від чиновників до простих людей", — написав Навальний.

Ставлення до війни

Що ж до воєн, то імпульс агресії, на думку Навального, йде від меншості суспільства. Особливо це стосується сучасних російських еліт. Наразі у них сформовано думку про те, що війна може вирішити внутрішньополітичні проблеми. Політик пише, що лідер РФ, який прийшов до влади після Путіна, може також сприймати війну.

"Війна піднімає рейтинг Путіна коштом надмобілізації імперськи налаштованої частини суспільства", — написав Навальний.

Однак, як він вважає, одержимістю України страждають лише небагато у РФ за межами владних еліт. Попри роботу пропаганди, страждання українців знаходять відгук "душах молодих виборців" із Москви та Санкт-Петербурга.

Політичний устрій "нової" Росії

У статті сказано, що імперський авторитаризм — справжнє прокляття Росії та причина її бід. Позбутися йому в Росії не виходить. Стратегічна мета, на думку Навального, має полягати у тому, щоб повернути російському народу можливість зробити правильний вибір.

"Росії потрібна парламентська республіка, і тільки вона зупинить нескінченний цикл імперського авторитаризму, що самовідроджується", — упевнений Навальний.

Він пише, що це допоможе обмежити владу в руках однієї людини, сформувати судову систему, сформувати уряд парламентською більшістю, чого в Росії ніколи не було.

В іншому випадку, як вважає Навальний, імперський авторитаризм знову візьме гору і Росія знову почне нову війну.

Раніше Фокус повідомляв, що під час концерту в Москві Путін сказав, що Росія створила Україну. Звернувшись за звичаєм до уроків історії, президент РФ заявив, що під час розпаду СРСР ніхто нікого не питав, на відміну від нинішньої ситуації.

Ще нагадаємо, що у РФ заговорили про прямий військовий конфлікт із НАТО. У Держдумі заявили про протистояння Альянсу "провідній ядерній державі". Спікер МЗС Марія Захарова використала образніші формулювання — Росія йде вперед "в ім'я світла і з Богом".

Також повідомлялося, що Путін під час виступу процитував ідеолога фашизму. Жителі окупованих регіонів України, за словами глави Кремля, добровільно виявили бажання жити у складі Російської Федерації.