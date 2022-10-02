Война станет ядерной: Папа Римский умоляет Путина прекратить "спираль смерти" в Украине

Папа Римский обратился к тысячам верующим на площади Святого Петра с посланием о мире. Речь Франциска напомнила призыв папы Иоанна XXIII во время Карибского кризиса, говорят в Святом Престоле.

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Папа Римский Франциск буквально умолял президента России Владимира Путина остановить "спираль насилия и смерти" в Украине. Об этом понтифик сказал в обращении к тысячам последователей на площади Святого Петра, сообщила пресс-служба Святого Престола в Ватикане.

"Вместо того, чтобы залечить эту страшную и непостижимую для человечества рану, проливается все больше крови. Ситуация может усугубиться. Реки крови и слез, пролитые за эти месяцы, меня огорчают", — заявил Франциск .

Война в Украине чревата ядерной эскалацией с неконтролируемыми глобальными последствиями, отметил Франциск и осудил аннексию временно оккупированных украинских территорий.

Послание стало первым обращением папы Франциска непосредственно к Путину, пишет агентство Reuters.

[ + – ] Папа Римский призвал Владимира Путина подумать о россиянах

Папа Римский призвал Путина подумать о простых россиянах, если конфликт усилится.

"Обращаюсь прежде всего к президенту РФ, умоляя его остановить спираль насилия и смерти в первую очередь из любви к собственному народу. Обращаюсь к президенту Украины (Владимиру Зеленскому) быть открытым для серьезных мирных предложений", — сказал Франциск.

"Мрачное" послание папы Франциска

Один чиновник из Ватикана в общении с Reuters отметил, что обращение Франциска было мрачным и напоминало призыв папы Иоанна XXIII по радио к миру в 1962 году во время Карибского кризиса.

В своей речи Франциск подчеркнул право всех стран на суверенитет и территориальную целостность.

"Глубоко сожалею о серьезной ситуации и новых действиях, противоречащих принципам международного права", — заявил он, имея в виду аннексию областей Украины.

Франциск назвал "мучительными" новости о трагедиях в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме, Запорожье и других городах, где побывали российские оккупанты.

Напомним, что Папа Римский поднимал тему войны России с Украиной во время визита в Казахстан, где он встретился с иезуитами. По мнению понтифика, речь уже идет о третьей мировой войне.

Франциск ранее критиковал российского патриарха Кирилла за его поддержку агрессивной войны с Украиной. Бог, как сказал понтифик — это мир и он всегда ведет людщей по дороге мира, а не войны.

Фокус ранее писал о поддержке Папой Римским отправок оружия Украине. Он считает нормальным возможность страны защищаться и уничтожать захватчика.