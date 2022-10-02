Війна стане ядерною: Папа Римський благає Путіна припинити "спіраль смерті" в Україні

Папа Римський звернувся до тисяч вірян на площі Святого Петра з посланням про мир. Промова Франциска нагадала заклик папи Івана XXIII під час Карибської кризи, кажуть у Святому Престолі.

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Папа Римський Франциск буквально благав президента Росії Володимира Путіна зупинити "спіраль насильства та смерті" в Україні. Про це понтифік сказав у зверненні до тисяч послідовників на площі Святого Петра, повідомила пресслужба Святого Престолу у Ватикані.

"Замість того, щоб залікувати цю страшну і незбагненну для людства рану, проливається все більше крові. Ситуація може посилитися. Річки крові та сліз, пролиті за ці місяці, мене засмучують", — заявив Франциск.

Війна в Україні може призвести до ядерної ескалації з неконтрольованими глобальними наслідками, зазначив Франциск і засудив анексію тимчасово окупованих українських територій.

Послання стало першим зверненням папи Франциска безпосередньо до Путіна, пише агентство Reuters.

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Папа Римський закликав Путіна подумати про простих росіян, якщо конфлікт посилиться.

"Звертаюся передусім до президента РФ, благаючи його зупинити спіраль насильства та смерті насамперед із любові до власного народу. Звертаюся до президента України (Володимира Зеленського) бути відкритим для серйозних мирних пропозицій", — сказав Франциск.

"Похмуре" послання папи Франциска

Один чиновник із Ватикану у спілкуванні з Reuters зазначив, що звернення Франциска було похмурим і нагадувало заклик папи Івана XXIII на радіо до миру у 1962 році під час Карибської кризи.

У своїй промові Франциск наголосив на право всіх країн на суверенітет і територіальну цілісність.

"Глибоко шкодую про серйозну ситуацію та нові дії, що суперечать принципам міжнародного права", — заявив він, маючи на увазі анексію областей України.

Франциск назвав "болісними" новини про трагедії у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі, Запоріжжі та інших містах, де побували російські окупанти.

Нагадаємо, що Папа Римський порушував тему війни Росії з Україною під час візиту до Казахстану, де він зустрівся з єзуїтами. На думку понтифіка, вже йдеться про третю світову війну.

Франциск раніше критикував російського патріарха Кирила за його підтримку агресивної війни з Україною. Бог, як сказав понтифік, — це мир і він завжди веде людину дорогою миру, а не війни.

Фокус раніше писав про підтримку Папою Римським відправок зброї Україні. Він вважає нормальним можливість країни захищатися та знищувати загарбника.