Эрдогана высмеяли в эфире шведского ток-шоу: Турция вызвала посла (видео)

Курдский комик Кадир Мерал выдумывал шутки про вето турецкого лидера на вступление Швеции в НАТО и обозвал его дураком. СМИ пишут, что после этого МИД Турции выразил шведскому послу решительный протест.

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Посла Швеции в Турции Стаффана Херрстрема вызвали в турецкий МИД из-за выхода в эфир шведского телеканала SVT шоу, в котором вышел сатирический сюжет про президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили источники агентство Anadolu в министерстве.

Шведскому дипломату выразили решительный протест из-за инцидента.

"Доведена недопустимость "неуместных и неподобающих" высказываний и кадров в адрес президента Эрдогана и Турции в целом. Такого рода действия не имеют ничего общего со свободой слова и печати", — приводит агентство комментарий МИД Турции.

Передача с Эрдоганом — как высмеяли президента Турции

Стаффана Херрстрема вызвали из-за выпуска передачи Svenska Nyheter на телеканале SVT. Курдский комик Кадир Мерал высмеял вето Реджепа Эрдогана на вступление Швеции в НАТО.

Комик обозвал его дураком, а ведущий Кристоффер Аппельквист с ним согласился. Кадир Мерал раскритиковал шведские власти за ползание на коленях перед Эрдоганом. Выпуск передачи назвали "Курдские новости".

Провластная турецкая газета Daily Sabah назвала сюжет с Эрдоганом антитурецким контентом.

[ + – ] Реджеп Эрдоган участвовал в качестве посредника в обмене пленными между Россией и Украиной

"Дерзость, оскорбительные высказывания и визуальные эффекты на шведском государственном телевидении против Турции и ее президента неприемлемы", — отметило издание.

Реакция Швеции на инцидент с Эрдоганом

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде напомнила о существовании в ее стане свободы слова и СМИ. Корреспондент SVT в Турции Томас Торен отметил, что в немецких передачах нередко выступали комики с сатирой на Эрдогана.

Выпускающий редактор Svenska Nyheter Эбба Адилссон подчеркивает, что частью задания его программы является работа с ведущими мировыми политиками.

"Это не первый и не последний раз, когда Svenska Nyheter шутит на острые темы. Наша миссия — сделать комедийную программу со смелой политической сатирой, где мы шутим о людях у власти и текущих событиях в обществе. И мы продолжим это делать", — заметил он.

Напомним, что Реджеп Эрдоган участвовал в качестве посредника в обмене пленными между Россией и Украиной, а также в зерновой сделке.

Фокус также писал, что Турция заработала $24,4 млрд в условиях экономического кризиса, происхождение этих денег неизвестно.