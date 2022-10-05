Ердогана висміяли в ефірі шведського ток-шоу: Туреччина викликала посла (відео)

Курдський комік Кадір Мерал вигадував жарти про вето турецького лідера на вступ Швеції до НАТО і обізвав його дурнем. ЗМІ пишуть, що після цього МЗС Туреччини висловило шведському послу рішучий протест.

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Посла Швеції в Туреччині Стаффана Херрстрема викликали до турецького МЗС через вихід в ефір шведського телеканалу SVT шоу, в якому вийшов сатиричний сюжет про президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомили джерела агентство Anadolu у міністерстві.

Шведському дипломату висловили рішучий протест через інцидент.

"Доведено неприпустимість "недоречних і неналежних" висловлювань і кадрів на адресу президента Ердогана та Туреччини загалом. Такі дії не мають нічого спільного зі свободою слова і друку", — наводить агентство коментар МЗС Туреччини.

Передача з Ердоганом — як висміяли президента Туреччини

Стаффана Херрстрема викликали через випуск передачі Svenska Nyheter на телеканалі SVT. Курдський комік Кадір Мерал висміяв вето Реджепа Ердогана на вступ Швеції у НАТО.

Комік обізвав його дурнем, а ведучий Крістофер Аппельквіст з ним погодився. Кадір Мерал розкритикував шведську владу за повзання на колінах перед Ердоганом. Випуск передачі назвали "Курдські новини".

Провладна турецька газета Daily Sabah назвала сюжет з Ердоганом антитурецьким контентом.

[ + – ] Реджеп Ердоган брав участь як посередник в обміні полоненими між Росією та Україною

"Зухвалість, образливі висловлювання та візуальні ефекти на шведському державному телебаченні проти Туреччини та її президента неприйнятні", — зазначило видання.

Реакція Швеції на інцидент з Ердоганом

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде нагадала про існування у її стані свободи слова та ЗМІ. Кореспондент SVT у Туреччині Томас Торен зазначив, що в німецьких передачах нерідко виступали коміки із сатирою на Ердогана.

Випускаючий редактор Svenska Nyheter Ебба Аділсон наголошує, що частиною завдання його програми є робота з провідними світовими політиками.

"Це не перший і не останній раз, коли Svenska Nyheter жартує на гострі теми. Наша місія — зробити комедійну програму зі сміливою політичною сатирою, де ми жартуємо про людей при владі та поточні події в суспільстві. І ми продовжимо це робити", — зауважив. він.

Нагадаємо, що Реджеп Ердоган брав участь як посередник в обміні полоненими між Росією та Україною, а також у зерновій угоді.

Фокус також писав, що Туреччина заробила $24,4 млрд в умовах економічної кризи, походження цих грошей невідоме.