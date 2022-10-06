"Воображал себя царем": Путин рассказал о восстании в России и сильной руке государства

Журналисты пишут, что глава Кремля сейчас находится в самой сложной ситуации за все время правления, так как его армия терпит сокрушительный провал в Украине.

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Президент РФ Владимир Путин во время общения с отмеченными наградами российскими учителями рассказал о том, что России нужна сильная рука государства. Об этом пишет Reuters.

Издание пишет, что сейчас Путин, который, по сути, управляет Россией с 1999-го года столкнулся с самым серьезным испытанием для своего режима. Так, его войска терпят поражение в Украине, а отношения с Западом стали самыми напряженными с 1962 года.

И вот во время телевизионной конференции, как пишут журналисты, Путин решил распространить одну учительницу о восстании Емельяна Пугачева в России 1773–1775 годов. Когда та начала перечислять причины восстания, Путин пошутил, что ее ответ похож на слова дипломата российского МИД.

"Он воображал себя царем", — сказал Путин о Пугачеве. По его словам, главная причина состояла в слабости центральной власти. Напомним, что на тот момент Российской империей управляла Екатерина II.

В материале говорится, что Путин неоднократно пытался укрепить российское государство после 1990-х годов. Однако многие критики путинского режима, в том числе посаженный в тюрьму оппозиционер Алексей навальный, уверены, что глава Кремля построил хрупкую систему.

Восстание Емельяна Пугачева в Российской Империи

Восстание Пугачева — бунт яицких казаков, переросшее в полномасштабную войну казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья с правительством императрицы Екатерины II. Восстание провалилось. Сам Пугачев был публично казнен в январе 1775 года на Красной площади в Москве.

Ранее Фокус сообщал, что Путин подписал "указ" о переводе Запорожской АЭС в собственность РФ. Путин поручил правительству "принять в собственность" станцию и до 2028 года определить, как тратить бюджетные деньги на обеспечение ее безопасности.

Еще напомним, что Путин снова обвинил Украину и Запад в начале войны. Среди причин нападения на Украину Путин назвал факельные шествия в украинских городах и выбор властями национальных героев.

Также сообщалось, что мобилизация и провалы ВС РФ в Украине усугубляют ситуацию для Путина. Дополнительный призыв россиян в ряды оккупационных войск, по мнению аналитиков, является "подарком" для ВСУ в краткосрочной перспективе.