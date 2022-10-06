"Живым не уйдет": Зеленский рассказал о будущем Путина в случае ядерного удара по Украине

По мнению президента Украины, Владимир Путин плохо контролирует процесс применения ядерного оружия. В Евросоюзе внимательнее воспринимают угрозы России и требуют военный ответ.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин не переживет ядерный удар. Об этом Зеленский сказал в обращении по видеосвязи к международному аналитическому центру Института Лоуи в Сиднее, пишет агентство Associated Press.

Российский президент, по мнению Зеленского, понимает, что после применения ядерного оружия "не сможет сохранить свою жизнь".

Владимир Путин предупреждал, что без колебаний применит ядерное оружие для отражения попытки Украины вернуть оккупированные Москвой территории. На вопрос, увеличился ли риск применения Россией ядерного оружия сейчас, Зеленский ответил: "Трудно сказать".

[ + – ] Зеленский отметил, что властям РФ трудно контролировать происходящее в их стране

Украинский лидер усомнился, имеет ли Путин реальный контроль над российской кампанией, чтобы осуществить тактический ядерный удар.

"Россиянам трудно контролировать происходящее в их стране. Они не в состоянии контролировать происходящее на поле боя", — убежден Зеленский.

Путин понял, что мир никогда не простит России ядерный удар, отметил в заключении глава государства.

Ядерные угрозы Путина — Чехия рассчитывает на военный ответ против РФ

В Евросоюзе начались призывы к предупреждению России о недопустимости начала ядерных ударов. Если Россия применит ядерное оружие в Украине, должен последовать не дипломатический, а военный ответ, сказал президент Чехии Милош Земан.

Чешский глава внимательно относится к угрозам России и понимает реальность риска ядерной войны.

[ + – ] Чехия внимательно относится к ядерным угрозам России

"Не только европейские государства должны реагировать быстрым военным ответом. А до этого все должны направить предупреждение, что если Российская Федерация применит ядерное оружие в Украине, будет военная реакция со всеми последствиями", — заявил он.

Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус соглашается с Земаном. Коллективные силы НАТО при таком раскладе, по его словам, уничтожат армию РФ и каждый корабль в Черном море.

"Это не может остаться без ответа… Путин считает, что может "перестрадать" Европу, как Россия делала это с Наполеоном и нацистами. Я не думаю, что ему это удастся", — отметил он.

Напомним, что британская газета The Mirror сообщала о недопущении военных элит в России сценария ядерного удара по Украине. Путина свергнут с поста президента, если он будет настаивать на применении ядерного оружия.

Военные неудачи России в войне с Украиной обернутся серьезными последствиями для путинского режима, отмечают журналисты.

Фокус ранее писал об угрозе Украине от "ядерных поездов" — у ВС РФ есть два типа боевых железнодорожных комплексов, которые могут нанести ядерный удар.