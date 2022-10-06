"Живим не піде": Зеленський розповів про майбутнє Путіна у разі ядерного удару по Україні

На думку Президента України, Володимир Путін погано контролює процес застосування ядерної зброї. У Євросоюзі уважніше сприймають погрози Росії та вимагають військової відповіді.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава РФ Володимир Путін не переживе ядерного удару. Про це Зеленський сказав у зверненні через відеозв'язок до міжнародного аналітичного центру Інституту Лоуі в Сіднеї, пише агентство Associated Press.

Російський президент, на думку Зеленського, розуміє, що після застосування ядерної зброї "не зможе зберегти своє життя".

Володимир Путін попереджав, що без вагань застосує ядерну зброю для відбиття спроб України повернути окуповані Москвою території. На питання, чи збільшився ризик застосування Росією ядерної зброї зараз, Зеленський відповів: "Важко сказати".

[ + – ] Зеленський зазначив, що владі РФ важко контролювати те, що відбувається в їхній країні

Український лідер засумнівався, чи Путін має реальний контроль над російською кампанією, щоб здійснити тактичний ядерний удар.

"Росіянам важко контролювати те, що відбувається в їхній країні. Вони не в змозі контролювати те, що відбувається на полі бою", — переконаний Зеленський.

Путін зрозумів, що світ ніколи не простить Росії ядерного удару, зазначив у висновку глава держави.

Ядерні погрози Путіна — Чехія розраховує на військову відповідь проти РФ

У Євросоюзі почалися заклики до попередження Росії щодо неприпустимості початку ядерних ударів. Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, має бути не дипломатична, а військова відповідь, сказав президент Чехії Мілош Земан.

Чеський глава уважно ставиться до погроз Росії та розуміє реальність ризику ядерної війни.

[ + – ] Чехія уважно ставиться до ядерних погроз Росії

"Не тільки європейські держави мають реагувати швидкою військовою відповіддю. А до цього всі мають направити попередження, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю в Україні, буде військова реакція з усіма наслідками", — заявив він.

Колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус погоджується із Земаном. Колективні сили НАТО за такого розкладу, за його словами, знищать армію РФ і кожен корабель у Чорному морі.

"Це не може залишитися без відповіді... Путін вважає, що може "перестраждати" Європу, як Росія робила це з Наполеоном та нацистами. Я не думаю, що йому це вдасться", — зазначив він.

Нагадаємо, що британська газета The Mirror повідомляла про недопущення військових еліт у Росії сценарію ядерного удару по Україні. Путіна повалять з посади президента, якщо він наполягатиме на застосуванні ядерної зброї.

Військові невдачі Росії у війні з Україною обернуться серйозними наслідками для путінського режиму, зазначають журналісти.

Фокус раніше писав про загрозу Україні від "ядерних потягів" — у ЗС РФ є два типи бойових залізничних комплексів, які можуть завдати ядерного удару.