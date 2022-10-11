В России резко выросли продажи книг о нацистской Германии

Популярными среди российских читателей стали и книги о жизни в концлагере. По мнению литературных критиков, таким образом люди в России пытаются понять, "что происходит со страной".

Related video

Россияне стали чаще читать литературу, посвященную истории гитлеровской Германии и Второй мировой — продажи книг на эту тематику в отдельных торговых сетях РФ выросли в 17 раз. Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

В частности, продажи книги Николаса Старгардта "Мобилизованная нация. Германия 1939–1945" о том, как немцы воспринимали события, происходящие во времена правления Адольфа Гитлера, выросли в сети "Читай-город" в 5 раз, а в интернет-магазине "ЛитРес" — в 17.

При этом с 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, по 4 октября продажи книги выросли на 405%.

Помимо этого бестселлерами стали произведения "Мемуары под грифом "секретно" и "Хроники тайной войны и дипломатии. 1938-1941 годы" Павла Судоплатова, а также "Победа в тайной войне. 1941-1945 годы" Николая Никулина.

В свою очередь издательства зафиксировали рост продаж "Записок из Третьего рейха" Джулии Бойд и "В саду чудовищ" Эрика Ларсона про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов.

Кроме того популярной стала книга о психологии пребывания в концлагере — "Сказать жизни да" Виктора Франкла. Спрос на это произведение вырос после 24 февраля, а дополнительный всплеск был зафиксирован также в сентябре.

Российский литературный критик Галина Юзефович в комментарии изданию выразила мнение, что в РФ читатели пытаются понять "что происходит с нашей страной", так как ответа на этот вопрос российские медиа не дают.

Ранее мы писали о заинтересованности историей Третьего рейха и среди российских политиков. Так, депутаты в Ленинградской области отметили корпоратив в стиле нацистской Германии, одевшись в форму вермахта и угощаясь тортом с изображением свастики.

Тем временем немецкие СМИ со ссылкой на данные спецслужб уже сообщали, что на стороне РФ в против Украины воюют представители российских неонацистских организаций.