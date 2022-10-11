У Росії різко зріс продаж книг про нацистську Німеччину

Популярними серед російських читачів стали книги про життя в концтаборі. На думку літературних критиків, таким чином люди в Росії намагаються зрозуміти, що відбувається з країною.

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Росіяни стали частіше читати літературу, присвячену історії гітлерівської Німеччини та Другої світової — продаж книг на цю тематику в окремих торгових мережах РФ зріс у 17 разів. Про це пише російське видання "Комерсант".

Зокрема, продажі книги Ніколаса Старгардта "Мобілізована нація. Німеччина 1939–1945" про те, як німці сприймали події, що відбувалися за часів правління Адольфа Гітлера, зросли у мережі "Читай-місто" в 5 разів, а в інтернет-магазині "ЛітРес" " — у 17.

При цьому з 21 вересня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, по 4 жовтня продажі книги зросли на 405%.

Крім цього бестселерами стали твори "Мемуари під грифом "таємно"" та "Хроніки таємної війни та дипломатії". 1938-1941 роки" Павла Судоплатова, а також "Перемога у таємній війні. 1941-1945 роки" Миколи Нікуліна.

Так само видавництва зафіксували зростання продажів "Записок із Третього рейху" Джулії Бойд та "У саду чудовиськ" Еріка Ларсона про гітлерівську Німеччину середини 1930-х років.

Крім того популярною стала книга про психологію перебування в концтаборі — "Сказати життю так" Віктора Франкла. Попит на цей твір зріс після 24 лютого, а додатковий сплеск був зафіксований у вересні.

Російський літературний критик Галина Юзефович у коментарі виданню висловила думку, що в РФ читачі намагаються зрозуміти "що відбувається з нашою країною", оскільки відповіді на це питання російські медіа не дають.

Раніше ми писали про зацікавленість історією Третього рейху серед російських політиків. Так, депутати в Ленінградській області відзначили корпоратив у стилі нацистської Німеччини, одягнувшись у форму вермахту та пригощаючись тортом із зображенням свастики.

Тим часом німецькі ЗМІ з посиланням на дані спецслужб вже повідомляли, що на боці РФ проти України воюють представники російських неонацистських організацій.