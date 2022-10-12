Воровство и бандитизм: в Кремле возмутились возможной передачей Украине активов России

Пресс-секретарь президента РФ Песков вспомнил о международном праве и назвал восстановление Украины за российский счет "легализацией воровства".

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение стран "Большой семерки" направить замороженные на Западе активы РФ на восстановление пострадавшей от войны Украины. Он заявил, что в Кремле возмущены столь грубым нарушением международного права.

"Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства, — сказал Песков. — Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный. Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов".

Напомним, ранее лидеры "Большой семерки" поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского обеспечить восстановления и реконструкцию страны, в том числе за счет российских средств.

Еще до начала саммита польский премьер Матеуш Моравецкий предложил начать использовать замороженные активы РФ на сумму около 350 млрд евро, так как Россия несет полную ответственность за кризис, ударивший не только по Украине, но и по всей Европе.

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после оккупации Крыма. Таким образом, G8 вновь превратилась в G7. Спустя четыре года в Великобритании заявили, что РФ могут вернуть в "Большую восьмерку", если она перестанет вмешиваться во внутреннюю политику других стран.