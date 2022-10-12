Крадіжка та бандитизм: у Кремлі обурилися можливою передачею Україні активів Росії

Прессекретар президента РФ Пєсков згадав про міжнародне право та назвав відновлення України за російський рахунок "легалізацією крадіжки".

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію країн "Великої сімки" направити заморожені на Заході активи РФ на відновлення України, що постраждала від війни. Він заявив, що у Кремлі обурені таким грубим порушенням міжнародного права.

"Фактично йдеться про неприкриті спроби обговорювати можливість легалізації раніше скоєного крадіжки, — сказав Пєсков. — Безглуздо говорити, напевно, що це суперечить усім мислимим і немислимим нормам міжнародного права. Це просто суто міжнародний бандитизм. Дуже сумно, що подібні теми потрапляють до порядку денного таких форумів”.

Нагадаємо, раніше лідери "Великої сімки" підтримали пропозицію президента України Володимира Зеленського забезпечити відновлення та реконструкцію країни, зокрема за рахунок російських коштів.

Ще до початку саміту польський прем'єр Матеуш Моравецький запропонував почати використовувати заморожені активи РФ на суму близько 350 млрд євро, оскільки Росія несе повну відповідальність за кризу, яка вдарила не лише по Україні, а й по всій Європі.

Нагадаємо, Росію виключили з "Великої вісімки" у 2014 році після окупації Криму. Таким чином, G8 знову перетворилася на G7. Через чотири роки у Великій Британії заявили, що РФ можуть повернути до "Великої вісімки", якщо вона перестане втручатися у внутрішню політику інших країн.