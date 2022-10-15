"Поставлю свечи за победу": в РФ священник сдал ФСБ прихожанина за поддержку Украины в войне

Местные СМИ пишут, что мужчина не раз негативно высказывался в социальных сетях о российских силовиках и чиновниках, а также плохо отзывался об армии РФ.

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Против бывшего депутата городской думы города Усолья Сибирского, Иркутская область, Сергея Угляницы было возбуждено административное дело. Так, на него написал донос священник православного храма в поселке Тельма за антивоенную позицию и желания победы Украины. Об этом пишет российский портал Люди Байкала.

Местная прокуратура установила, что мужчина высказывался негативно в социальных сетях о силовиках в России, а также к военным и представителям власти, в частности к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери Сергей Кандыбин рассказал полиции о разговоре с Угляницы о так называемой "спецоперации". Священник рассказал, что его собеседник назвал войну захватнической и выразил желание, чтобы в ней победила Украина.

"Жду дня, когда по телевизору покажут шествие Украинской армии по Красной площади", — процитировал Кандыбин слова Угляницы.

Также мужчина сказал, что поставит свечки за победу Украины.

Сам Угляница подтвердил, что говорил со священником. Он считал это исповедью, хоть разговор проходил в помещении храма. При этом, как он сказал журналистам, свечи он ставил за всех погибших в войне. Он также сказал, что ему важно, какую позицию занимает РПЦ. Он надеялся, что церковь займет независимую от государства позицию.

Портал отмечает, что из протокола невозможно понять, кто именно обратился в полицию и ФСБ. Однако Угляница считает, что это был именно Сергей Кандыбин.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудница ФСБ и наемник из ЧВК "Вагнер" попросили убежища во Франции. Россияне прилетели одним рейсом и синхронно запросили политическое убежище. Оба уже сотрудничают со следствием и дают показания.

Кроме того, сообщалось, что в Германии обыскали квартиру прославляющей войну россиянки. 30-летняя россиянка нелегально находится в Германии, поддерживает войну РФ против Украины и издевается над украинцами, которые вынужденны были выехать из страны, спасаясь от боевых действий.

Еще напомним, что Украина может экстрадировать причастных к войне россиян в Гаагу. Киев может легально выдать россиян Гааге даже учитывая тот факт, что Россия не является членом Международного уголовного суда.