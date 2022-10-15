"Поставлю свічки за перемогу": у РФ священик здав ФСБ парафіянина за підтримку України у війні

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік неодноразово негативно висловлювався в соціальних мережах про російських силовиків і чиновників, а також погано відгукувався про армію РФ.

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Проти колишнього депутата міської думи міста Усолья Сибірського, Іркутська область, Сергія Угляниці було порушено адміністративну справу. Так, на нього написав донос священник православного храму у селищі Тельма за антивоєнну позицію та бажання перемоги України. Про це пише російський портал Люди Байкалу.

Місцева прокуратура встановила, що чоловік висловлювався негативно у соціальних мережах про силовиків у Росії, а також до військових та представників влади, зокрема до президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, настоятель храму Казанської ікони Божої Матері Сергій Кандибін розповів поліції про розмову з Угляниці про так звану "спецоперацію". Священник розповів, що його співрозмовник назвав війну загарбницькою та висловив бажання, щоб у ній перемогла Україна.

"Чекаю дня, коли по телевізору покажуть ходу Української армії Червоною площею", — процитував Кандибін слова Угляниці.

Також чоловік сказав, що поставить свічки за перемогу України.

Сам Угляниця підтвердив, що говорив зі священником. Він вважав це сповіддю, хоча розмова проходила у приміщенні храму. При цьому, як він сказав журналістам, свічки ставив за всіх загиблих у війні. Він також сказав, що важливо, яку позицію займає РПЦ. Він сподівався, що церква займе незалежну від держави позицію.

Портал зазначає, що з протоколу неможливо зрозуміти, хто саме звернувся до поліції та ФСБ. Проте Угляниця вважає, що це був саме Сергій Кандибін.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітниця ФСБ та найманець з ПВК "Вагнер" попросили притулку у Франції. Росіяни прилетіли одним рейсом та синхронно запросили політичний притулок. Обидва вже співпрацюють із слідством та дають свідчення.

Крім того, повідомлялося, що в Німеччині обшукали квартиру росіянки, що прославляє війну. 30-річна росіянка нелегально перебуває в Німеччині, підтримує війну РФ проти України і знущається з українців, які змушені були виїхати з країни, рятуючись від бойових дій.

Ще нагадаємо, що Україна може екстрадувати причетних до війни росіян до Гааги. Київ може легально видати росіян Гаазі навіть з огляду на той факт, що Росія не є членом Міжнародного кримінального суду.