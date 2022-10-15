Трубопровод "Дружба" отремонтировали: Россия будет поставлять по нему нефть в Европу (фото)

Ремонт поврежденного участка трубы начали два дня назад, а в Москве отчитались о завершении работ еще 12 октября. Клиенты в Германии теперь смогут получать российскую нефть.

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Польша 15 октября завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба", прокачка сырья восстановлена. Об этом сообщил оператор польского участка трубы PERN.

Технические службы, по сведениям компании, полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому клиенты в Германии получают нефть. Сейчас поставки идут по обоим трубопроводам западного участка.

PERN отмечает, что причины, которые привели к разгерметизации, уточняются.

[ + – ] Ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба" начали 13 октября

"Системы автоматизации PERN немедленно уведомили о событии. Это позволило провести эффективные аварийно-спасательные работы и немедленно отремонтировать трубопровод. Службы PERN заняты расчисткой территории и восстановлением ее до исходного состояния", — говорится в сообщении.

Когда начали чинить нефтепровод "Дружба"

Ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба" начали 13 октября. Ночью велись работы по очистке трубопровода от остававшейся в нем нефти.

"Это создало безопасные условия для удаления повреждения. Одновременно проводится анализ причин случившегося. На месте постоянно присутствуют службы, связанные с охраной окружающей среды и восстановлением грунта", — подчеркивали в PERN.

Вице-премьер России Александр Новак объяснял, что причиной утечки нефти на польском участке трубопровода "Дружба" была неисправность. По его словам, неисправность устранили еще 12 октября.

"Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена", — говорил чиновник.

За процессом ремонта следило и Минэкономики Германии. После аварии два нефтеперерабатывающих завода в Шведте и Лойне продолжали получать сырую нефть по трубопроводу "Дружба" через Польшу.

"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. НПЗ в Шведте и в Лойне в последние недели увеличили собственные запасы нефти — в качестве меры предосторожности", — отметило министерство.

Отметим, что оператор Pern обнаружил утечку на трубопроводе "Дружба" поздно вечером 11 октября. Поврежденный участок находится недалеко от польского города Плоцк. Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер отверг версию диверсии и заявил о случайном повреждении трубы.

В мае Украина говорила о возможности влияния на Венгрию с помощью нефтепровода "Дружба".

Международное энергетическое агентство в августе говорило о минимальном влиянии антироссийских санкций на добычу нефти в РФ. В июле добыча нефти в России сократилась лишь на 3%.