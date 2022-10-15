Трубопровід "Дружба" відремонтували: Росія постачатиме ним нафту в Європу (фото)

Ремонт пошкодженої ділянки труби розпочали два дні тому, а в Москві прозвітували про завершення робіт ще 12 жовтня. Клієнти в Німеччині тепер зможуть отримувати російську нафту.

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Польща 15 жовтня завершила ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба", прокачування сировини відновлено. Про це повідомив оператор польської ділянки труби PERN.

Технічні служби, за даними компанії, повністю відновили працездатність пошкодженого трубопроводу, яким клієнти в Німеччині отримують нафту. Зараз постачання йдуть обома трубопроводами західної ділянки.

PERN зазначає, що причини, що призвели до розгерметизації, уточнюються.

[ + – ] Ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба" розпочали 13 жовтня

"Системи автоматизації PERN негайно повідомили про подію. Це дозволило провести ефективні аварійно-рятувальні роботи та негайно відремонтувати трубопровід. Служби PERN зайняті розчищенням території та відновленням її до вихідного стану", — йдеться в повідомленні.

Коли почали лагодити нафтопровід "Дружба"

Ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба" розпочали 13 жовтня. Вночі велися роботи з очищення трубопроводу від нафти, що залишалася в ньому.

"Це створило безпечні умови для видалення пошкодження. Одночасно проводиться аналіз причин того, що сталося. На місці постійно присутні служби, пов'язані з охороною навколишнього середовища та відновленням ґрунту", — наголошували в PERN.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак пояснював, що причиною витоку нафти на польській ділянці трубопроводу "Дружба" була несправність. За його словами, її усунули ще 12 жовтня.

"Я так розумію, що там була якась технологічна несправність, але вона начебто вже відновлена", — говорив чиновник.

За процесом ремонту слідкувало й Мінекономіки Німеччини. Після аварії два нафтопереробні заводи в Шведті й Лойні продовжували отримувати сиру нафту трубопроводом "Дружба" через Польщу.

"Ми уважно стежимо за ситуацією та перебуваємо в тісному контакті з усіма зацікавленими сторонами. НПЗ у Шведті та в Лойні в останні тижні збільшили власні запаси нафти — як запобіжний захід", — зазначило міністерство.

Зазначимо, що оператор Pern виявив витік на трубопроводі "Дружба" пізно увечері 11 жовтня. Пошкоджена ділянка розташована неподалік від польського міста Плоцьк. Глава енергетичної інфраструктури Польщі Матеуш Бергер відкинув версію диверсії та заявив про випадкове пошкодження труби.

У травні Україна говорила про можливість впливу на Угорщину за допомогою нафтопроводу "Дружба".

Міжнародне енергетичне агентство в серпні говорило про мінімальний вплив антиросійських санкцій на видобуток нафти в РФ. У липні видобуток нафти в Росії скоротився лише на 3%.