Съемки подводного дрона показали, что после подрыва исчезло не менее 50 метров газопровода, кругом разбросаны металлические обломки. Камера запечатлела трещины на морском дне.

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Шведская газета Expressen опубликовала фотографии разрушенного 50-метрового участка "Северного потока". Снимки сделаны на глубине 80 метров в Балтийском море.

Подводная камера зафиксировала длинные трещины на морском дне. Армированная бетонная труба разорвана в результате предполагаемой диверсии, отмечают журналисты.

Авторы отмечают, что сила взрыва составила 2,3 балла по шкале Рихтера. После подрыва исчезло не менее 50 метров газопровода.

Шведские и датские власти отметили, что снимки делал подводный дрон норвежской компании Blueye Robotics.

По словам оператора беспилотника Тронда Ларсена, повредить столь толстый металл могло воздействие экстремальной силы. По трубе пошла длинная трещина.

На отснятых кадрах видно, что часть фрагментов после взрыва имеют ровные острые края, а на других металл сильно деформировался. Ларсен добавил, что на дне разбросаны обломки, похожие на оторванные части трубопровода.

Немецкие следовали склоняются к версии, что cерии взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" устроили россияне.

Западные социологи предполагали, что диверсии на "Северных потоках" могут лишить лидеров европейских стран единства и решительности в поддержке Украины.

В ООН предупреждали о риске крупнейшего в истории выброса метана после аварии на российских трубопроводах.