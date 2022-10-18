Вибух на "Північному потоці": з'явилися фото 50-метрової зруйнованої ділянки газопроводу

Зйомки підводного дрона показали, що після підриву зникло щонайменше 50 метрів газопроводу, навколо розкидані металеві уламки. Камера зняла тріщини на морському дні.

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Шведська газета Expressen опублікувала фотографії зруйнованої 50-метрової ділянки "Північного потоку". Знімки зроблені на глибині 80 метрів у Балтійському морі.

Підводна камера зафіксувала довгі тріщини на морському дні. Армована бетонна труба розірвана внаслідок ймовірної диверсії, зазначають журналісти.

Автори зазначають, що сила вибуху склала 2,3 бала за шкалою Ріхтера. Після підриву зникло щонайменше 50 метрів газопроводу.

Шведська та данська влада зазначила, що знімки робив підводний дрон норвезької компанії Blueye Robotics.

За словами оператора безпілотника Тронда Ларсена, пошкодити такий товстий метал міг вплив екстремальної сили. По трубі пішла довга тріщина.

На знятих кадрах видно, що частина фрагментів після вибуху має рівні гострі краї, а інших метал сильно деформувався. Ларсен додав, що на дні розкидані уламки, схожі на відірвані частини трубопроводу.

Німецькі слідували схиляються до версії, що серії вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2" влаштували росіяни.

Західні соціологи припускали, що диверсії на "Північних потоках" можуть позбавити лідерів європейських країн єдності та рішучості у підтримці України.

В ООН попереджали про ризик найбільшого в історії викиду метану після аварії на російських трубопроводах.