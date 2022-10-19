"Никто не осознавал": на стене Министерства экономики Италии висит фотография фашиста Муссолини

Итальянские политики подтвердили журналистам, что снимки Муссолини висят во многих государственных зданиях.

Related video

Фотография фашиста Бенито Муссолини висит на стене Министерства экономического развития Италии. Об этом пишет издание The Guardian.

Журналисты сообщили, что снимок было решено снять. Как рассказал новоизбранный спикер сената Игнацио Ла Русса из партии "Братья Италии", это пример "культуры отмены".

Отмечается, что о фотографии рассказал профсоюз Cgil. Организация получила подтверждение от работников государственной администрации.

Джанкарло Джорджетти, уходящий министр экономического развития сказал, что фотография Муссолини была частью выставки под названием "Italia Geniale" (Блестящая Италия), приуроченной к 90-летию открытия в этом году Палаццо Пьячентини, штаб-квартиры министерства в Риме. В выставку включили фотографии всех бывших министров департамента, включая и Муссолини.

Джорджетти сказал, что фотография Муссолини также висит в "галерее премьер-министров" в Палаццо Киджи, официальной резиденции итальянского премьер-министра.

"Никто этого не осознавал", — сказал он о фотографии резиденции.

Снимок, который находится в Министерстве экономики, снимут.

На фоне осуждения фотографий со стороны Cgil и левых политиков, Ла Русса сообщил, что еще одна фотография Муссолини была выставлена ​​в министерстве обороны.

Ранее Фокус сообщал, что в Иране до смерти избили школьницу за отказ петь гимн в честь аятоллы Али Хаменеи. Сообщается, что на фоне протестов в стране иранские силовики устраивают рейды по школам, во время которых заставляют учеников петь религиозный гимн "Салям фарманде".

Также напомним, что турист отбился от медведицы с медвежонком в горах Японии. На появившемся в сети видео турист бьет медведя ногами, пытается отпугнуть криками и при этом удержаться на скале. А медведь вновь и вновь возвращается.

Еще напомним, что на кладбище в Италии обрушилась стена старинной часовни. Итальянские СМИ сняли на видео висящие гробы. Также они пишут, что это уже не первое подобное обрушение на этом кладбище.